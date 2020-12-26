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  4. Яремчук получил прямую красную карточку в матче с Кортрейком. ВИДЕО
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Яремчук получил прямую красную карточку в матче с Кортрейком. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Первое удаление в составе Гента для украинца

Яремчук получил прямую красную карточку в матче с Кортрейком. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 19-го тура Лиги Жюпиле на данный момент проходит матч с украинским привкусом. "Кортрейк" Евгения Макаренко принимает на своем поле "Гент" Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна. На 22-ой минуте матча нападающий украинской сборной получил прямую красную карточку за жесткую отмашку двумя руками от соперника. Приговор был вынесен после просмотра VAR.

Это первое удаление за время его карьеры в Бельгии. К этому в статусе профессионального футболиста игрок получал красную карточку лишь однажды: в составе "Динамо-2".

На данный момент в матче счет не открыт. На поле продолжают оставаться два украинца: Роман Безус и Евгений Макаренко начали матч со старта.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Комментарии (15)
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Tasha (Киев)
26.12.2020 в 21:58
Дурна картка, нащо таке робити?
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+2
0
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IM-RM-DK (Miami)
26.12.2020 в 21:43
Рома крут-это не аутист пешеход Витя «дерево» Каваленка
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0
-2
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Spokoyno (Киев)
26.12.2020 в 21:42
ЖАХливо вихідка Яремчука. Утім скоріш за все це "відрижка" клубних проблем. До того не здивуюсь, що "постраждалий" пару раз нав'язував чоловічу читай брудну гру Роману... Проте все одно справжній професіонал повинен ігнорувати всі ці вибрики!
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
26.12.2020 в 21:10
Не имеет право основной игрок, который хочет себя продать, творить такое на поле.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
26.12.2020 в 21:06
Ех, Романе, Романе...
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+4
0
Maugli (Джунгли Африки)
26.12.2020 в 21:02
Это толчок двумя руками, а не отмашка. Грамотеи)
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+2
-1
недалековідКиева (Біла Церква)
26.12.2020 в 21:01
Новий рік, Різдво...відпустка .
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+3
0
avatar
Serega1111 (Киев)
26.12.2020 в 20:51
Глупый фол, надеюсь Роман сделает выводы
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+1
0
Oлeкcин (Н.)
26.12.2020 в 20:51
Снова VAR против хоть и бывшего, но все же динамовца. Вот уж правду говорят, что футболист может уйти из Динамо, но Динамо из футболиста - никогда! Аукаются малэнькы футбольни хытрощи по всему миру.
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+1
-5
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 20:55
выйми член со рта и говори внятно....
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+4
-3
FC Energy (Новая Каховка)
26.12.2020 в 21:09
Ну тут ты зря Динамо приплел, шиза на поле у всех бывает
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+4
0
c99baf (Харьков)
26.12.2020 в 20:39
Так отмашка была против "уголька".
Ответить
+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 20:44
опять расист великой подзаборной расы возмущается...
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+1
-2
10 (Феодосия)
26.12.2020 в 20:30
Бедный, Ромка, нервы сдают... хочет свалить с клуба, а его не пускают.
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+3
-2
Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 20:19
дятел..
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+2
-1


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