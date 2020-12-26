Яремчук получил прямую красную карточку в матче с Кортрейком. ВИДЕО

В рамках 19-го тура Лиги Жюпиле на данный момент проходит матч с украинским привкусом. "Кортрейк" Евгения Макаренко принимает на своем поле "Гент" Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна. На 22-ой минуте матча нападающий украинской сборной получил прямую красную карточку за жесткую отмашку двумя руками от соперника. Приговор был вынесен после просмотра VAR.

???? | Roman Yaremchuck krijgt een rode kaart voor een harde duw op Golubović. De juiste beslissing? ????????????#KVKGNT pic.twitter.com/4Doxca7ytp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 26, 2020

Это первое удаление за время его карьеры в Бельгии. К этому в статусе профессионального футболиста игрок получал красную карточку лишь однажды: в составе "Динамо-2".

На данный момент в матче счет не открыт. На поле продолжают оставаться два украинца: Роман Безус и Евгений Макаренко начали матч со старта.