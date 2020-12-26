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Зинченко начнет матч с Ньюкаслом со скамейки запасных

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Опять не в стартовом составе

Зинченко начнет матч с Ньюкаслом со скамейки запасных
Новина українською

"Манчестер Сити" примет "Ньюкасл" в рамках 15-го тура АПЛ. Украинец Александр Зинченко попал в заявку своей команды на поединок, однако не включен в стартовый состав.

В этом сезоне футболист еще не появлялся в основной одинадцятке "горожан" в чемпионате Англии. Последний раз Зинченко играл за "Сити" во вторник в матче Кубка Лиги против "Арсенала".

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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Источник:
ManCity

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