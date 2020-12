Зинченко начнет матч с Ньюкаслом со скамейки запасных

"Манчестер Сити" примет "Ньюкасл" в рамках 15-го тура АПЛ. Украинец Александр Зинченко попал в заявку своей команды на поединок, однако не включен в стартовый состав.

Your City line-up to face the Magpies! ????



XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Ake, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Torres, Sterling.



SUBS | Steffen, Aguero, Zinchenko, Laporte, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer.



