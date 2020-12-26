Зинченко начнет матч с Ньюкаслом со скамейки запасных
Опять не в стартовом составе
"Манчестер Сити" примет "Ньюкасл" в рамках 15-го тура АПЛ. Украинец Александр Зинченко попал в заявку своей команды на поединок, однако не включен в стартовый состав.
Your City line-up to face the Magpies! ????— Manchester City (@ManCity) December 26, 2020
XI | Ederson, Cancelo, Dias, Stones, Ake, Gundogan, Rodrigo, De Bruyne (C), Bernardo, Torres, Sterling.
SUBS | Steffen, Aguero, Zinchenko, Laporte, Mendy, Fernandinho, Mahrez, Foden, Palmer.
???? @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/1JqSJ7bXYB
В этом сезоне футболист еще не появлялся в основной одинадцятке "горожан" в чемпионате Англии. Последний раз Зинченко играл за "Сити" во вторник в матче Кубка Лиги против "Арсенала".
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