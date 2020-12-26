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Появилось видео непонятного удаления Яремчука в матче чемпионата Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Первая красная карточка в высших дивизионах для футболиста

Появилось видео непонятного удаления Яремчука в матче чемпионата Бельгии
Новина українською

Роман Яремчук сыграл всего 22 минуты украинского дерби между "Кортрейком" и "Гент" в Бельгии. Нападающий был удален за непонятную отмашку от соперника. Игрок получил красную карточку при счете 0:0.

В начале второго тайма "Кортрейк" сумел первым изменить цифры на табло. В итоге, команда Евгения Макаренко выиграла со счетом 1:0 и обогнала "Гент" в турнирной таблице.

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В статье: Роман Яремчук Лига Жюпиле Гент
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Источник:
ElevenSportsBEn

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Комментарии (1)
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Mike50 (M)
26.12.2020 в 21:51
эгоист Яремчук... к сожалению
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