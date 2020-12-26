Появилось видео непонятного удаления Яремчука в матче чемпионата Бельгии

Роман Яремчук сыграл всего 22 минуты украинского дерби между "Кортрейком" и "Гент" в Бельгии. Нападающий был удален за непонятную отмашку от соперника. Игрок получил красную карточку при счете 0:0.

???? | Roman Yaremchuck krijgt een rode kaart voor een harde duw op Golubović. De juiste beslissing? ????????????#KVKGNT pic.twitter.com/4Doxca7ytp — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 26, 2020

В начале второго тайма "Кортрейк" сумел первым изменить цифры на табло. В итоге, команда Евгения Макаренко выиграла со счетом 1:0 и обогнала "Гент" в турнирной таблице.