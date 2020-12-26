Появилось видео непонятного удаления Яремчука в матче чемпионата Бельгии
Первая красная карточка в высших дивизионах для футболиста
Роман Яремчук сыграл всего 22 минуты украинского дерби между "Кортрейком" и "Гент" в Бельгии. Нападающий был удален за непонятную отмашку от соперника. Игрок получил красную карточку при счете 0:0.
???? | Roman Yaremchuck krijgt een rode kaart voor een harde duw op Golubović. De juiste beslissing? ????????????#KVKGNT pic.twitter.com/4Doxca7ytp— Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) December 26, 2020
В начале второго тайма "Кортрейк" сумел первым изменить цифры на табло. В итоге, команда Евгения Макаренко выиграла со счетом 1:0 и обогнала "Гент" в турнирной таблице.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ElevenSportsBEn
Популярное сейчас
- 20 тренеров откликнулись на объявление Кремня о поиске нового наставника
- Сити не отпустит Зинченко посреди сезона – The Athletic
- Лэмпард: Почему Челси проведёт 2 игры за 48 часов, а Ливерпуль и МЮ – нет?
- Директор Динамо Брест: Финансовые запросы таких игроков, как Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mike50 (M)
26.12.2020 в 21:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...