Роман Яремчук: Мне очень стыдно за свое поведение
Нападающий извинился за непонятную красную карточку
Украинский форвард "Гента" извинился
"Простите, мне очень стыдно за свое поведение.
И извиняюсь перед каждым фанатом, тренерами и командой", - написал Роман в соцсети.
Напомним, Яремчук получил удаление за отмашку двумя руками соперника на 22-ой минуте матча против "Кортрейка". В итоге команда нападающего проиграла со счетом 1:0. Это была лишь вторая красная карточка в карьере украинца.
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Источник:Инстаграм Романа Яремчука
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Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 23:17
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