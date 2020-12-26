Роман Яремчук: Мне очень стыдно за свое поведение

Украинский форвард "Гента" извинился за удаление в матче Лиги Жюпиле против "Кортрейка" в своем Instagram:

"Простите, мне очень стыдно за свое поведение. И извиняюсь перед каждым фанатом, тренерами и командой", - написал Роман в соцсети.

Напомним, Яремчук получил удаление за отмашку двумя руками соперника на 22-ой минуте матча против "Кортрейка". В итоге команда нападающего проиграла со счетом 1:0. Это была лишь вторая красная карточка в карьере украинца.