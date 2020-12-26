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Роман Яремчук: Мне очень стыдно за свое поведение

Наши за границей
(1 голосов)

Нападающий извинился за непонятную красную карточку

Роман Яремчук: Мне очень стыдно за свое поведение
Новина українською

Украинский форвард "Гента" извинился за удаление в матче Лиги Жюпиле против "Кортрейка" в своем Instagram:

"Простите, мне очень стыдно за свое поведение.

И извиняюсь перед каждым фанатом, тренерами и командой", - написал Роман в соцсети.

Роман Яремчук: Мне очень стыдно за свое поведение - изображение 1

Напомним, Яремчук получил удаление за отмашку двумя руками соперника на 22-ой минуте матча против "Кортрейка". В итоге команда нападающего проиграла со счетом 1:0. Это была лишь вторая красная карточка в карьере украинца.

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В статье: Роман Яремчук Лига Жюпиле Гент
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Комментарии (1)
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Просто Квашин (Харьков)
26.12.2020 в 23:17
Прощаем ! Больше так не чуди !!!
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