Ярмоленко начнёт матч с Брайтоном на лавке для запасных
Украинец в очередной раз оказался вне старта
Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 15-го тура АПЛ против "Брайтона".
В этом сезоне украинец 6 раз выходил на поле в АПЛ – каждый раз с замены. Всего на счету Андрея 107 минут в лиге. Результативными действиями не отмечался.
Our starting XI this afternoon...#WHUBHA pic.twitter.com/h7NsM8wNSW— West Ham United (@WestHam) December 27, 2020
Матч "Вест Хэм" – "Брайтон" начнётся в 16:15.
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