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Ярмоленко начнёт матч с Брайтоном на лавке для запасных

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Украинец в очередной раз оказался вне старта

Ярмоленко начнёт матч с Брайтоном на лавке для запасных
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Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 15-го тура АПЛ против "Брайтона".

В этом сезоне украинец 6 раз выходил на поле в АПЛ – каждый раз с замены. Всего на счету Андрея 107 минут в лиге. Результативными действиями не отмечался.

Матч "Вест Хэм" – "Брайтон" начнётся в 16:15.

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В статье: Андрей Ярмоленко Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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