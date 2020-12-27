Ярмоленко начнёт матч с Брайтоном на лавке для запасных

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко остался в запасе на матч 15-го тура АПЛ против "Брайтона".

В этом сезоне украинец 6 раз выходил на поле в АПЛ – каждый раз с замены. Всего на счету Андрея 107 минут в лиге. Результативными действиями не отмечался.

Матч "Вест Хэм" – "Брайтон" начнётся в 16:15.