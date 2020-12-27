Ярмоленко получил самый большой свой отрезок времени в матче АПЛ этого сезона
Игрок провел на поле весь второй тайм
Футболист национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл 45 минут в матче 15-го тура АПЛ против "Брайтона". Это самый длинный период времени, который провел игрок на поле, с поединка последнего тура прошлого чемпионата. В этом сезоне АПЛ украинец максимум играл 39 минут в одной встрече (против "Манчестер Сити"). Также Андрей трижды проводил целый матч в Кубке Лиги.
Игрок "Вест Гема" в игре против "Брайтона” не отличился результативными действиями, однако принял участие в первом забитом голе своей команды. Ярмоленко навесил в штрафную, где после своего же неудачного удара Лансини первым сориентировался и отдал передачу Бену Джонсону, который вогнал круглого в сетку ворот соперника. Поединок
Для украинца этот матч стал седьмым в текущем розыгрыше АПЛ и одиннадцатым в сезоне во всех турнирах. Пока Ярмоленко отмечался только в матчах Кубка Лиги - два гола и три ассиста.
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