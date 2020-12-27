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Ярмоленко получил самый большой свой отрезок времени в матче АПЛ этого сезона

Наши за границей
(1 голосов)

Игрок провел на поле весь второй тайм

Ярмоленко получил самый большой свой отрезок времени в матче АПЛ этого сезона
Новина українською

Футболист национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл 45 минут в матче 15-го тура АПЛ против "Брайтона". Это самый длинный период времени, который провел игрок на поле, с поединка последнего тура прошлого чемпионата. В этом сезоне АПЛ украинец максимум играл 39 минут в одной встрече (против "Манчестер Сити"). Также Андрей трижды проводил целый матч в Кубке Лиги.

Игрок "Вест Гема" в игре против "Брайтона” не отличился результативными действиями, однако принял участие в первом забитом голе своей команды. Ярмоленко навесил в штрафную, где после своего же неудачного удара Лансини первым сориентировался и отдал передачу Бену Джонсону, который вогнал круглого в сетку ворот соперника. Поединок закончился со счетом 2:2. Андрей вышел на поле, когда его команда уступала в один мяч.

Для украинца этот матч стал седьмым в текущем розыгрыше АПЛ и одиннадцатым в сезоне во всех турнирах. Пока Ярмоленко отмечался только в матчах Кубка Лиги - два гола и три ассиста.

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В статье: Андрей Ярмоленко АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (16)
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Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 20:07
Почему все сепары с макеевок и горловок в никах подписываются,что они с Парижа,Лондона,Нью-Йорка,Монреаля....????!!!!!
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
27.12.2020 в 19:48
Буратино думаю в Италии заиграл бы, Англия не для него просто
Ответить
+1
-3
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 20:06
буратино - твоя мама... а Папа Карло - папа...
Ответить
+1
0
c99baf (Харьков)
27.12.2020 в 20:09
Ты ещё из дерьма булькаешь? Точно родился назло презервативу.
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
27.12.2020 в 19:48
Видно було, що йому важко. Але надіємось, що згодом заграє на належному рівні. Аби частіше виходив на поле.
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+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
27.12.2020 в 19:23
У козломордих немає жодного гравця у топ5, тому й юродствують тут.
Ответить
+5
-3
c99baf (Харьков)
27.12.2020 в 19:20
А шо так завоняло? Сдох кто-то?А,это квашин из дерьма рот открыл...
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+2
-5
avatar
IM-RM-DK (Miami)
27.12.2020 в 19:01
Два даунецких дебила уже отметились))..тут как бы статья о Андрее Ярмоленко ,а не о Вите каваленка)))
Ответить
+3
-5
c99baf (Харьков)
27.12.2020 в 19:26
Учи грамматику ...
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+2
-6
avatar
IM-RM-DK (Miami)
27.12.2020 в 19:40
Здохни тварь даунецкая
+3
-1
c99baf (Харьков)
27.12.2020 в 19:51
Слышь чел! Почешись своим ходом или с ускорением.
Ответить
+1
-2
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 20:02
просишь гомик,чтобы тебя отъимели...???
0
0
c99baf (Харьков)
27.12.2020 в 18:51
Бревноленко...
Ответить
+4
-8
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 18:59
ты заднепривод...
Ответить
+5
-5
Опасево (Кыйив)
27.12.2020 в 18:33
ДЕРЕВО!
Ответить
+5
-8
Просто Квашин (Харьков)
27.12.2020 в 19:00
ху есос - запоребриковый...
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+5
-5


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