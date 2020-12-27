Ярмоленко получил самый большой свой отрезок времени в матче АПЛ этого сезона

Футболист национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл 45 минут в матче 15-го тура АПЛ против "Брайтона". Это самый длинный период времени, который провел игрок на поле, с поединка последнего тура прошлого чемпионата. В этом сезоне АПЛ украинец максимум играл 39 минут в одной встрече (против "Манчестер Сити"). Также Андрей трижды проводил целый матч в Кубке Лиги.

Игрок "Вест Гема" в игре против "Брайтона” не отличился результативными действиями, однако принял участие в первом забитом голе своей команды. Ярмоленко навесил в штрафную, где после своего же неудачного удара Лансини первым сориентировался и отдал передачу Бену Джонсону, который вогнал круглого в сетку ворот соперника. Поединок закончился со счетом 2:2 . Андрей вышел на поле, когда его команда уступала в один мяч.

Для украинца этот матч стал седьмым в текущем розыгрыше АПЛ и одиннадцатым в сезоне во всех турнирах. Пока Ярмоленко отмечался только в матчах Кубка Лиги - два гола и три ассиста.