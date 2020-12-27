Марьян Швед впервые забил за Мехелен

Украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед впервые отличился за свою команду. Игрок забил победный гол в матче против "Мускрона" (2:1).

Футболист вышел на поле на 61-ой минуте и уже через 22 минуты сумел "расписаться" в воротах соперников.

Это первое результативное действие Шведа в пяти матчах этого сезона в составе бельгийского клуба. Отметим, что за "Мехелен" украинец выступает на правах аренды из шотландского "Селтика".

После этой победы команда украинца окончательно покинула зону вылета и расположилась на 13-м месте Лиги Жюпиле.