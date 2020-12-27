Марьян Швед впервые забил за Мехелен
Этот гол помог его команде победить
Украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед впервые отличился за свою команду. Игрок забил победный гол в матче против "Мускрона" (2:1).
Футболист вышел на поле на 61-ой минуте и уже через 22 минуты сумел "расписаться" в воротах соперников.
Это первое результативное действие Шведа в пяти матчах этого сезона в составе бельгийского клуба. Отметим, что за "Мехелен" украинец выступает на правах аренды из шотландского "Селтика".
После этой победы команда украинца окончательно покинула зону вылета и расположилась на 13-м месте Лиги Жюпиле.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ливерпуль оступается, Эвертон сокращает отставание до трёх очков. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Ярмоленко получил самый большой свой отрезок времени в матче АПЛ этого сезона
- Василий Кобин: Шутки об Алиеве меня не утомили
- Ярмоленко ушел из Боруссии после того, как получил сообщение от руководства клуба
- Сдуй свисток. Денис Попов ответил бывшей девушке, которая теперь с Коноплей. ФОТО
- Бывшая девушка Дениса Попова закрутила роман с защитником Шахтера и сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
27.12.2020 в 23:40
Ответить
+2
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...