  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Марьян Швед впервые забил за Мехелен
В тренде

Марьян Швед впервые забил за Мехелен

Наши за границей
(1 голосов)

Этот гол помог его команде победить

Марьян Швед впервые забил за Мехелен
Новина українською

Украинский полузащитник "Мехелена" Марьян Швед впервые отличился за свою команду. Игрок забил победный гол в матче против "Мускрона" (2:1).

Футболист вышел на поле на 61-ой минуте и уже через 22 минуты сумел "расписаться" в воротах соперников.

Это первое результативное действие Шведа в пяти матчах этого сезона в составе бельгийского клуба. Отметим, что за "Мехелен" украинец выступает на правах аренды из шотландского "Селтика".

После этой победы команда украинца окончательно покинула зону вылета и расположилась на 13-м месте Лиги Жюпиле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мехелен Лига Жюпиле Марьян Швед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Artemanat (Кривой Рог)
27.12.2020 в 23:40
Хорош был и активно отбирал и в атаку убегал
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...