Партнер Шведа в Мехелене отметил действия украинца в игре с Мускроном
А теперь - о плюсах
Нападающий "Мехелена" Игор де Камарго после победы над "Мускроном" (2:1) поделился мнением об украинском вингере своей команды Марьяне Шведе, сообщает сайт клуба.
Он всегда очень упорно тренируется. Он очень техничный и хороший игрок. Это он и показал в этом матче.
Конечно, чемпионат Бельгии отличается от УПЛ. Ему нужно время на адаптацию.
Напомним, что ранее в "Мехелене" сомневались в достоинствах Шведа и речь о том, что зимой он может вернуться из аренды в "Селтик".
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vlotko (Броди)
28.12.2020 в 12:25
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