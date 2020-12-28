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Партнер Шведа в Мехелене отметил действия украинца в игре с Мускроном

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Партнер Шведа в Мехелене отметил действия украинца в игре с Мускроном
Новина українською

Нападающий "Мехелена" Игор де Камарго после победы над "Мускроном" (2:1) поделился мнением об украинском вингере своей команды Марьяне Шведе, сообщает сайт клуба.

Он всегда очень упорно тренируется. Он очень техничный и хороший игрок. Это он и показал в этом матче.

Конечно, чемпионат Бельгии отличается от УПЛ. Ему нужно время на адаптацию.

Напомним, что ранее в "Мехелене" сомневались в достоинствах Шведа и речь о том, что зимой он может вернуться из аренды в "Селтик".

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В статье: Мускрон Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
28.12.2020 в 12:25
Ігорко де Камарго дуже низької думки про наш чемпіонат. Де їх команди в ЛЧ+ЛЄ, де??? (як говорив відомий персонаж)
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