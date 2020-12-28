Партнер Шведа в Мехелене отметил действия украинца в игре с Мускроном

Нападающий "Мехелена" Игор де Камарго после победы над "Мускроном" (2:1) поделился мнением об украинском вингере своей команды Марьяне Шведе, сообщает сайт клуба.

Он всегда очень упорно тренируется. Он очень техничный и хороший игрок. Это он и показал в этом матче.

Конечно, чемпионат Бельгии отличается от УПЛ. Ему нужно время на адаптацию.