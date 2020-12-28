Капитан Мехелена отметил украинского легионера, который забил гол

Капитан "Мехелена" Роб Схофс после поединка чемпионата Бельгии с "Мускроном" (2:1) заявил о значительном прогрессе украинского вингера Марьяна Шведа за последние недели.

Если он продолжит работать так же, то будет очень ценным игроком для нашей команды.

В то же время Схофс раскритиковал свою команду за потерянные возможности.