Капитан Мехелена отметил украинского легионера, который забил гол
Дела Марьяна идут на поправку
Капитан "Мехелена" Роб Схофс после поединка чемпионата Бельгии с "Мускроном" (2:1) заявил о значительном прогрессе украинского вингера Марьяна Шведа за последние недели.
Если он продолжит работать так же, то будет очень ценным игроком для нашей команды.
В то же время Схофс раскритиковал свою команду за потерянные возможности.
У нас достаточно мастерства, чтобы решать судьбу встречи раньше. Вы видели, что мы хорошо играли, но не подбирали очков. Сейчас все иначе, - цитирует Схофса сайт "Мехелена".
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