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Капитан Мехелена отметил украинского легионера, который забил гол

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(1 голосов)

Дела Марьяна идут на поправку

Капитан Мехелена отметил украинского легионера, который забил гол
Новина українською

Капитан "Мехелена" Роб Схофс после поединка чемпионата Бельгии с "Мускроном" (2:1) заявил о значительном прогрессе украинского вингера Марьяна Шведа за последние недели.

Если он продолжит работать так же, то будет очень ценным игроком для нашей команды.

В то же время Схофс раскритиковал свою команду за потерянные возможности.

У нас достаточно мастерства, чтобы решать судьбу встречи раньше. Вы видели, что мы хорошо играли, но не подбирали очков. Сейчас все иначе, - цитирует Схофса сайт "Мехелена".

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В статье: Чемпионат Бельгии Мускрон Марьян Швед Мехелен (Бельгия)
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