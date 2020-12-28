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Бельгия. Яремчук за свою красную карточку получил одноматчевую дисквалификацию

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И еще один матч условно

Бельгия. Яремчук за свою красную карточку получил одноматчевую дисквалификацию
Новина українською

Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации вынес решение по удалению украинского форварда Романа Яремчука, который получил прямую красную карточку за отмашку в недавнем матче чемпионата против "Кортрейка" (0:1).

Форвард был дисквалифицирован на 1 матч и получил 1 матч дисквалификации условно.

Также украинец оштрафован на 1 тысячу евро. Еще 500 евро футболист заплатит, если до 29 декабря 2021-го повторно получит красную карточку в чемпионате Бельгии.

Таким образом, Яремчук пропустит встречу с "Берсхотом", которая состоится 10 января.

Отметим, что это первое удаление нападающего в чемпионате Бельгии. Ранее он лишь однажды получал красную карточку – в 2013 году в составе "Динамо-2" в Первой лиге.

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В статье: Роман Яремчук Гент
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Источник:
Royal Belgian FA

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