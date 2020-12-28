Бельгия. Яремчук за свою красную карточку получил одноматчевую дисквалификацию
И еще один матч условно
Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации вынес решение по
Форвард был дисквалифицирован на 1 матч и получил 1 матч дисквалификации условно.
Также украинец оштрафован на 1 тысячу евро. Еще 500 евро футболист заплатит, если до 29 декабря 2021-го повторно получит красную карточку в чемпионате Бельгии.
Таким образом, Яремчук пропустит встречу с "Берсхотом", которая состоится 10 января.
Отметим, что это первое удаление нападающего в чемпионате Бельгии. Ранее он лишь однажды получал красную карточку – в 2013 году в составе "Динамо-2" в Первой лиге.
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