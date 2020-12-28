Бельгия. Яремчук за свою красную карточку получил одноматчевую дисквалификацию

Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации вынес решение по удалению украинского форварда Романа Яремчука, который получил прямую красную карточку за отмашку в недавнем матче чемпионата против "Кортрейка" (0:1).

Форвард был дисквалифицирован на 1 матч и получил 1 матч дисквалификации условно.

Также украинец оштрафован на 1 тысячу евро. Еще 500 евро футболист заплатит, если до 29 декабря 2021-го повторно получит красную карточку в чемпионате Бельгии.

Таким образом, Яремчук пропустит встречу с "Берсхотом", которая состоится 10 января.

Отметим, что это первое удаление нападающего в чемпионате Бельгии. Ранее он лишь однажды получал красную карточку – в 2013 году в составе "Динамо-2" в Первой лиге.