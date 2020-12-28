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ТаТоТаке: Ярмоленко зарабатывает в Вест Хэме 7,1 млн евро в год, Зинченко в Сити - 1,2 млн

Наши за границей
(1 голосов)

Почему Зинченко нужно менять клуб, и почему Ярмоленко не уйдет из Вест Хэма

ТаТоТаке: Ярмоленко зарабатывает в Вест Хэме 7,1 млн евро в год, Зинченко в Сити - 1,2 млн
Новина українською

Ведущие футбольного шоу "ТаТоТаке" Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский обсудили перспективы Александра Зинченко в "Манчестер Сити".

Эксперты пришли к выводу, что судя по статистике матчей Зинченко в нынешнем сезоне, Гвардиола не рассчитывает на него как на основного игрока, и поэтому футболисту следовало бы задуматься о смене клуба.

По информации СМИ, интерес к украинцу есть, и так как он зарабатывает 1,2 млн евро в год, данная сумма не является заоблачной для многих европейских клубов, которые хотели бы подписать украинца, даже с повышением зарплаты игрока.

А вот у другого украинца в Англии – вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко, по данным The Athletic, зарплата составляет 7,1 млн евро в год. При этом в "Динамо" Андрей зарабатывал 5 млн евро. Именно учитывая эту сумму можно предположить, что Ярмоленко вряд ли уйдет из "Вест Хэма" до окончания контракта.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (8)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.12.2020 в 19:01
Ярмола 7,1 млн євро отримує як для такого середняка АПЛ, як Вест Хем і зважаючи на вік Ярмоли, це багато, дуже... я б це порівняв з Гаретом Бейлом у Реалі (величезна зарплата), підписали вигідний для гравця контракт (хоч Ярмола не винен, що нинішній тренер його туро маринує, як Зідан Луніна у Реалі)
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+1
0
kalan-86 (Анкара)
28.12.2020 в 19:16
Да таких примеров ого-го. Тот же Озил за 350 в неделю или даже Коноплянка со своим окладом в Шальке.
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
28.12.2020 в 19:47
Брехня одно слово татаке .желтая пресса
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0
-1
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IM-RM-DK (Miami)
28.12.2020 в 19:59
Брехня це Вітя кавеленка в Аталанті,якому до Ярмоли ,як свині до неба)))
0
-1
Ten0N (Leopolis)
28.12.2020 в 19:54
Норм зп для середняка АПЛ.
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
28.12.2020 в 18:56
Ну зачем вы так жестко))..сейчас даунецкое тупое глорье на овно изойдёт)))
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+3
-4
FC Energy (Новая Каховка)
28.12.2020 в 20:08
Пока что из говна здесь только ты. Зарабатывают наши хлопцы, так пусть зарабатывают, вообще все равно кто и сколько. А Коваленко не трогай, если в Атланте заиграет - только плюс для сборной.
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0
0
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IM-RM-DK (Miami)
28.12.2020 в 20:27
О,один овноед даунецкий отписался!
0
-1


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