ТаТоТаке: Ярмоленко зарабатывает в Вест Хэме 7,1 млн евро в год, Зинченко в Сити - 1,2 млн

Ведущие футбольного шоу "ТаТоТаке" Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский обсудили перспективы Александра Зинченко в "Манчестер Сити".

Эксперты пришли к выводу, что судя по статистике матчей Зинченко в нынешнем сезоне, Гвардиола не рассчитывает на него как на основного игрока, и поэтому футболисту следовало бы задуматься о смене клуба.

По информации СМИ, интерес к украинцу есть, и так как он зарабатывает 1,2 млн евро в год, данная сумма не является заоблачной для многих европейских клубов, которые хотели бы подписать украинца, даже с повышением зарплаты игрока.