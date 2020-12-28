ТаТоТаке: Ярмоленко зарабатывает в Вест Хэме 7,1 млн евро в год, Зинченко в Сити - 1,2 млн
Почему Зинченко нужно менять клуб, и почему Ярмоленко не уйдет из Вест Хэма
Ведущие футбольного шоу "ТаТоТаке" Андрей Сенькив и Михаил Спиваковский обсудили перспективы Александра Зинченко в "Манчестер Сити".
Эксперты пришли к выводу, что судя по статистике матчей Зинченко в нынешнем сезоне, Гвардиола не рассчитывает на него как на основного игрока, и поэтому футболисту следовало бы задуматься о смене клуба.
По информации СМИ, интерес к украинцу есть, и так как он зарабатывает 1,2 млн евро в год, данная сумма не является заоблачной для многих европейских клубов, которые хотели бы подписать украинца, даже с повышением зарплаты игрока.
А вот у другого украинца в Англии – вингера "
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