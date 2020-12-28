Цыганык: Коваленко перейдет в Аталанту либо зимой за небольшие деньги, либо летом бесплатно

Украинский журналист Игорь Цыганык высказался относительно вероятного перехода хавбека " Шахтера " Виктора Коваленко в "Аталанту".

"Коваленко - воспитанник "Шахтера". Клуб очень им гордился, на него делалась ставка Луческу и Фонсеки. Но, похоже, ситуация такова, что Коваленко отказался продлевать контракт на тех условиях, которые ему предложил донецкий клуб. После первого января полузащитник имеет право подписать предварительный контракт с новой командой. Сейчас никаких соглашений Коваленко не подписал, но "Аталанта" действительно интересуется сейчас этим футболистом и готова заплатить небольшую сумму, чтобы Коваленко перешел уже сейчас. Эта сумма маленькая, около 20% от суммы его общей стоимости. Если "Шахтер" на это не согласится, то итальянцы просто предложат Коваленко какую-то сумму денег в виде подписного бонуса и летом получат футболиста.

Для меня эта ситуация странная. Я не совсем понимаю, правильно ли это. Думаю, футболист должен быть благодарен тому клуба, который его воспитал. Я знаю точно, что "Шахтер" предложил Коваленко новый контракт, но тот сам отказался. Возможно, игрок подумал, что его где-то неправильно оценивают (я не владею информацией об условиях, которые были предложены). Но сама ситуация, когда воспитанник школы (в академии "Шахтера" не так много воспитанников, которые заиграли на серьезном уровне) уходят бесплатно - неправильная. Воспитанников надо продавать и продавать дорого.

Возможно, что продавать надо было раньше. Знаю, что в свое время за него предлагали деньги английские клубы (кажется, это был "Ньюкасл"), может быть, надо было тогда продавать. Какая мотивация сейчас отпускать своего футболиста?, - недоумевает Цыганык.