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Роман Зозуля после коронавируса вернулся в расположение Альбасете

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Пока - для индивидуальных тренировок

Роман Зозуля после коронавируса вернулся в расположение Альбасете
Новина українською

Украинский нападающий испанского "Альбасете" из Сегунды Роман Зозуля переболел коронавирусом и с понедельника, 28 декабря, вернулся к тренировкам, сообщает клуб.

Сейчас 31-летний форвард работает по индивидуальной программе.

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Напомним, что 12 декабря Роман сдал положительный тест на коронавирус, поэтому пропустил три матча команды (2 поражения, 1 победа).

В этом сезоне Зозуля в составе "Альбасете" провел 17 матчей, отличился 1 голом.

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В статье: Роман Зозуля Чемпионат Испании Альбасете (Испания) коронавирус
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