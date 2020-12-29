Роман Зозуля после коронавируса вернулся в расположение Альбасете
Пока - для индивидуальных тренировок
Украинский нападающий испанского "Альбасете" из Сегунды Роман Зозуля переболел коронавирусом и с понедельника, 28 декабря, вернулся к тренировкам, сообщает клуб.
Сейчас 31-летний форвард работает по индивидуальной программе.
Читайте такжеРоман Зозуля заразился коронавирусом
Напомним, что 12 декабря Роман сдал положительный тест на коронавирус, поэтому пропустил три матча команды (2 поражения, 1 победа).
В этом сезоне Зозуля в составе "Альбасете" провел 17 матчей, отличился 1 голом.
???? | El mejor titular que nos podía dejar nuestro regreso a la Ciudad Deportiva:— Albacete Balompié (@AlbaceteBPSAD) December 28, 2020
???????? Roman Zozulia está de vuelta ???????? pic.twitter.com/98Rn07MoYi
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганык: Динамо следит за полузащитником-иностранцем
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
- Селезнев на Бали попробовал свои силы в серфинге - ВИДЕО
- Появилось видео непонятного удаления Яремчука в матче чемпионата Бельгии
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...