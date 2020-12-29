И Вернидуб, и Григорчук получат медали чемпионов Беларуси-2020
Награждены будут оба тренера
Золотые медали чемпионата Беларуси-2020 получат как представители тренерского штаба Романа Григорчука, так и штаб Юрия Вернидуба.
"Медалями будут награждены как представители нынешнего тренерского штаба, так и предыдущего. Что касается игроков, то для получения медалей нужно было сыграть в 25% матчей", — сообщили в пресс-службе солигорского "Шахтера".
Напомним, что солигорский "Шахтер" по итогам года стал чемпионом Беларуси под руководством Романа Григорчука. Украинец возглавил команду в начале сентября, сменив у руля команды своего соотечественника Юрия Вернидуба.
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Источник:Sport Arena
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