Ярмоленко впервые в сезоне выйдет в старте Вест Хэма на матч АПЛ
Андрей выйдет в старте на матч с Саутгемптоном
Украинский вингер "В
Украинец начнет матч в стартовом составе.
Сам поединок начнется в 20:00.
Отметим, что это первый выход украинца в стартовом составе своего клуба в АПЛ в нынешнем сезоне - с первых минут ранее он играл только в Кубке английской лиги и за сборную.
Five changes this evening.— West Ham United (@WestHam) December 29, 2020
Here's how we line up... ⚒#SOUWHU pic.twitter.com/3xlvXOImrR
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Комментарии (4)
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Опасево (Кыйив)
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Счётчик шансов (Полтава)
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alex 66 (Кременчуг)
29.12.2020 в 20:32
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