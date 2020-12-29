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Ярмоленко впервые в сезоне выйдет в старте Вест Хэма на матч АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Андрей выйдет в старте на матч с Саутгемптоном

Ярмоленко впервые в сезоне выйдет в старте Вест Хэма на матч АПЛ
Новина українською

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч 16-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".

Украинец начнет матч в стартовом составе.

Сам поединок начнется в 20:00.

Отметим, что это первый выход украинца в стартовом составе своего клуба в АПЛ в нынешнем сезоне - с первых минут ранее он играл только в Кубке английской лиги и за сборную.

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В статье: Андрей Ярмоленко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (4)
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Опасево (Кыйив)
29.12.2020 в 20:09
Лавка
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
29.12.2020 в 19:32
Заментят в первом тайме? Да/Нет/Другое
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0
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
29.12.2020 в 20:19
Когда тебе мозги вправят?..никогда/никогда/никогда
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
29.12.2020 в 20:32
Похоже на 2й уже не выйдет.
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0
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