Ярмоленко впервые в сезоне выйдет в старте Вест Хэма на матч АПЛ

Украинский вингер "В ест Хэма " Андрей Ярмоленко попал в заявку своей команды на выездной матч 16-го тура АПЛ с "Саутгемптоном".

Украинец начнет матч в стартовом составе.

Сам поединок начнется в 20:00.

Отметим, что это первый выход украинца в стартовом составе своего клуба в АПЛ в нынешнем сезоне - с первых минут ранее он играл только в Кубке английской лиги и за сборную.

