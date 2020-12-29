Украинец Ковталюк признан лучшим форвардом и лучшим легионером чемпионата Грузии-2020
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Украинский нападающий Николай Ковталюк из "Дилы" признан лучшим форвардом и лучшим легионером чемпионата Грузии-2020.
Украинец в 16 матчах чемпионата страны забил 10 голов, за что и получил признание в опросе.
В составе команды из Гори Ковталюк играет с лета 2019 года. Сейчас клуб хочет продлить контракт с украинцем.
По итогам сезона "Дила" финишировала на третьем месте в чемпионате Грузии и пробилась в квалификацию Лиги Европы.
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Источник:erovnuliliga.ge
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