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Украинец Ковталюк признан лучшим форвардом и лучшим легионером чемпионата Грузии-2020

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Украинец Ковталюк признан лучшим форвардом и лучшим легионером чемпионата Грузии-2020
Новина українською

Украинский нападающий Николай Ковталюк из "Дилы" признан лучшим форвардом и лучшим легионером чемпионата Грузии-2020.

Украинец в 16 матчах чемпионата страны забил 10 голов, за что и получил признание в опросе.

В составе команды из Гори Ковталюк играет с лета 2019 года. Сейчас клуб хочет продлить контракт с украинцем.

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По итогам сезона "Дила" финишировала на третьем месте в чемпионате Грузии и пробилась в квалификацию Лиги Европы.

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В статье: Николай Ковталюк Дила (Гори)
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Источник:
erovnuliliga.ge

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