Не зимой. Стало известно, сколько Гент хочет получить за контракт Яремчука
Официальных предложений нет
Бельгийский "Гент" хочет получить за нападающего своей команды и национальной сборной Украины Романа Яремчука около 10 млн евро, сообщил журналист Игорь Цыганык.
Не так уж мало. При этом большие клубы хотят покупать летом, а не зимой. Они готовят трансферы на весь сезон. Поэтому мне кажется, что Яремчук доиграет сезон в "Генте", а затем будет основным форвардом сборной на Евро. После этого уже можно будет думать о переходе.
Идет работа агентов, а официальных предложений пока нет. И прошлым летом, и год назад Роман мог уже уйти, но все еще остается в "Генте".
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Источник:Football Hub
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