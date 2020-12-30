Не зимой. Стало известно, сколько Гент хочет получить за контракт Яремчука

Бельгийский "Гент" хочет получить за нападающего своей команды и национальной сборной Украины Романа Яремчука около 10 млн евро, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Не так уж мало. При этом большие клубы хотят покупать летом, а не зимой. Они готовят трансферы на весь сезон. Поэтому мне кажется, что Яремчук доиграет сезон в "Генте", а затем будет основным форвардом сборной на Евро. После этого уже можно будет думать о переходе.

Идет работа агентов, а официальных предложений пока нет. И прошлым летом, и год назад Роман мог уже уйти, но все еще остается в "Генте".