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Не зимой. Стало известно, сколько Гент хочет получить за контракт Яремчука

Наши за границей
(1 голосов)

Официальных предложений нет

Не зимой. Стало известно, сколько Гент хочет получить за контракт Яремчука
Новина українською

Бельгийский "Гент" хочет получить за нападающего своей команды и национальной сборной Украины Романа Яремчука около 10 млн евро, сообщил журналист Игорь Цыганык.

Не так уж мало. При этом большие клубы хотят покупать летом, а не зимой. Они готовят трансферы на весь сезон. Поэтому мне кажется, что Яремчук доиграет сезон в "Генте", а затем будет основным форвардом сборной на Евро. После этого уже можно будет думать о переходе.

Идет работа агентов, а официальных предложений пока нет. И прошлым летом, и год назад Роман мог уже уйти, но все еще остается в "Генте".

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В статье: Роман Яремчук Игорь Цыганык Гент (Бельгия)
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Источник:
Football Hub

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