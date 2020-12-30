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Филиппов рассказал, кто из украинцев ему помогает обжиться в Бельгии

Наши за границей
(1 голосов)

Безус подрабатывает координатором

Филиппов рассказал, кто из украинцев ему помогает обжиться в Бельгии
Новина українською

Украинский нападающий "Сент-Трийдена", Александр Филиппов, рассказал об общении с другими соотечественниками, которые выступают в Бельгии.

Чаще всего из украинских легионеров общаюсь с Романом Безусом [игрок "Гента"]. Он помогает мне в каких-то вопросах, потому что играл в "Сент-Трюйден".

Мне легче решать какие-то вопросы, когда я могу позвонить Роману и узнать что-то, как он находил выход в определенной ситуации и как мне лучше действовать. Он мне подсказывает и за это ему большое спасибо!

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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ПетроФ (Луцьк)
30.12.2020 в 11:23
гравець одного сезону, так колись я його назвав і не помилився. а дехто в збірну його сватав((
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