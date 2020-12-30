Филиппов рассказал, кто из украинцев ему помогает обжиться в Бельгии

Украинский нападающий "Сент-Трийдена", Александр Филиппов, рассказал об общении с другими соотечественниками, которые выступают в Бельгии.

Чаще всего из украинских легионеров общаюсь с Романом Безусом [игрок "Гента"]. Он помогает мне в каких-то вопросах, потому что играл в "Сент-Трюйден".

Мне легче решать какие-то вопросы, когда я могу позвонить Роману и узнать что-то, как он находил выход в определенной ситуации и как мне лучше действовать. Он мне подсказывает и за это ему большое спасибо!