Филиппов рассказал, кто из украинцев ему помогает обжиться в Бельгии
Безус подрабатывает координатором
Украинский нападающий "Сент-Трийдена", Александр Филиппов, рассказал об общении с другими соотечественниками, которые выступают в Бельгии.
Чаще всего из украинских легионеров общаюсь с Романом Безусом [игрок "Гента"]. Он помогает мне в каких-то вопросах, потому что играл в "Сент-Трюйден".
Мне легче решать какие-то вопросы, когда я могу позвонить Роману и узнать что-то, как он находил выход в определенной ситуации и как мне лучше действовать. Он мне подсказывает и за это ему большое спасибо!
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Источник:sport.ua
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ПетроФ (Луцьк)
30.12.2020 в 11:23
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