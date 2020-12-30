Филиппов: Если сравнивать с УПЛ, в Бельгии футбол более интенсивный и в нем больше борьбы

Украинский форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов сравнил чемпионат Бельгии с УПЛ .

"Если сравнивать с УПЛ, в Бельгии футбол более интенсивный и в нем больше борьбы, больше силового футбола. В чемпионате Бельгии много хороших техничных игроков, которые действительно выделяются.

Это интересный чемпионат. Здесь даже так сразу не определишь, когда аутсайдеры Суперлиги играют с лидерами. Очень много ровных матчей. Тут такого нет, что уверен на сто процентов в победе лидера над аутсайдером. Последняя команда без проблем может обыграть лидера на выезде", - сказал Филиппов.