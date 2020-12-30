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Филиппов: Если сравнивать с УПЛ, в Бельгии футбол более интенсивный и в нем больше борьбы

Наши за границей
(1 голосов)

Украинцы обживаются в Бельгии

Филиппов: Если сравнивать с УПЛ, в Бельгии футбол более интенсивный и в нем больше борьбы
Новина українською

Украинский форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов сравнил чемпионат Бельгии с УПЛ.

"Если сравнивать с УПЛ, в Бельгии футбол более интенсивный и в нем больше борьбы, больше силового футбола. В чемпионате Бельгии много хороших техничных игроков, которые действительно выделяются.

Это интересный чемпионат. Здесь даже так сразу не определишь, когда аутсайдеры Суперлиги играют с лидерами. Очень много ровных матчей. Тут такого нет, что уверен на сто процентов в победе лидера над аутсайдером. Последняя команда без проблем может обыграть лидера на выезде", - сказал Филиппов.

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В статье: Александр Филиппов Сент-Трюйден
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
30.12.2020 в 17:51
Редакция, нафиг разбивать одно большое вью на 100500 кусков и выкидывать их на свйт в течении недели?
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Saturn (Киев)
30.12.2020 в 17:08
От гамнюк
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