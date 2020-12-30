Филиппов: Если сравнивать с УПЛ, в Бельгии футбол более интенсивный и в нем больше борьбы
Украинцы обживаются в Бельгии
Украинский форвард "Сент-Трюйдена" Александр Филиппов сравнил чемпионат Бельгии с
"Если сравнивать с УПЛ, в Бельгии футбол более интенсивный и в нем больше борьбы, больше силового футбола. В чемпионате Бельгии много хороших техничных игроков, которые действительно выделяются.
Это интересный чемпионат. Здесь даже так сразу не определишь, когда аутсайдеры Суперлиги играют с лидерами. Очень много ровных матчей. Тут такого нет, что уверен на сто процентов в победе лидера над аутсайдером. Последняя команда без проблем может обыграть лидера на выезде", - сказал Филиппов.
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Источник:sport.ua
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Комментарии (2)
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Tenma7 (Чернигов)
30.12.2020 в 17:51
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Saturn (Киев)
30.12.2020 в 17:08
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