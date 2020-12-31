Два гола Малиновского – в топе лучших голов Аталанты в 2020 году - ВИДЕО
Подборка красивых голов в исполнении Аталанты
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Нашлось в ней место и двум голам украинского хавбека Руслана Малиновского, которые он забил в ворота "Лацио" и "Фиорентины".
На видео голы Руслана с 1.56 и с 4.56.
Ранее гол Малиновского "Фиорентине"
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