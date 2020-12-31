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Два гола Малиновского – в топе лучших голов Аталанты в 2020 году - ВИДЕО

Наши за границей
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Подборка красивых голов в исполнении Аталанты

Два гола Малиновского – в топе лучших голов Аталанты в 2020 году - ВИДЕО
Новина українською

"Аталанта" опубликовала видеоподборку лучших голов команды в 2020 году.

Нашлось в ней место и двум голам украинского хавбека Руслана Малиновского, которые он забил в ворота "Лацио" и "Фиорентины".

На видео голы Руслана с 1.56 и с 4.56.

Ранее гол Малиновского "Фиорентине" попал в подборку лучших декабрьских голов Серии А.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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