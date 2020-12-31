Два гола Малиновского – в топе лучших голов Аталанты в 2020 году - ВИДЕО

" Аталанта " опубликовала видеоподборку лучших голов команды в 2020 году.

Нашлось в ней место и двум голам украинского хавбека Руслана Малиновского, которые он забил в ворота "Лацио" и "Фиорентины".

На видео голы Руслана с 1.56 и с 4.56.