Лучшего бомбардира-украинца из чемпионата Грузии звала Заря, а он рассматривает три варианта
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Контракт 25-летнего украинского легионера грузинского клуба "Дила", нападающего Николая Ковталюка завершает действие в конце 2020 года.
Сезон стал для него успешным, ведь команда впервые за 5 лет пробилась в еврокубки, а сам Николай стал лучшим бомбардиром, лучшим легионером чемпионата Грузии и вошел в символическую сборную главной лиги Эровнули.
- А вы в отечественный футбол не хотите возвращаться?
- У меня был такой вариант. Намекну, что я мог пойти по пути Иванисени. Был вполне реальный вариант. Но я сейчас сосредоточен на других предложениях.
- Такие есть? Откуда именно?
- Ну вот звали как раз тбилисское и батумское "Динамо" - я не знаю, как сложится, но я не хотел бы после "Дилы" выступать за другую команду грузинского чемпионата.
Лучше попробовать силы в новой лиге. Есть сейчас определенные наработки, в частности надеюсь на варианты в Польше, Венгрии или Турции.
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