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Демченко возглавил грузинский клуб, который будет выступать в еврокубках

Наши за границей
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Из города Гори

Демченко возглавил грузинский клуб, который будет выступать в еврокубках
Новина українською

Грузинский клуб "Дила" (город Гори) объявил о назначении украинского специалиста Андрея Демченко главным тренером, сообщает официальний сайт.

Контракт подписан на 2 года.

"Дила" является бронзовым призером чемпионата Грузии 2020 года, главная команда впервые за 5 лет пробилась в еврокубки.

За клуб играет украинский нападающий Николай Ковталюк, он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Последним клубом Демченко был "Металлист 1925" из Первой лиги, а с октября он работал спортивным директором второлиговой "Буковины".

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В статье: Первая лига Вторая лига Буковина (Черновцы) Андрей Демченко Николай Ковталюк Дила (Гори) чемпионат Грузии Металлист 1925 (Харьков)
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