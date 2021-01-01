Демченко возглавил грузинский клуб, который будет выступать в еврокубках

Грузинский клуб "Дила" (город Гори) объявил о назначении украинского специалиста Андрея Демченко главным тренером, сообщает официальний сайт.

Контракт подписан на 2 года.

"Дила" является бронзовым призером чемпионата Грузии 2020 года, главная команда впервые за 5 лет пробилась в еврокубки.

За клуб играет украинский нападающий Николай Ковталюк, он стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Последним клубом Демченко был "Металлист 1925" из Первой лиги, а с октября он работал спортивным директором второлиговой "Буковины".