Демченко возглавил грузинский клуб, который будет выступать в еврокубках
Из города Гори
Грузинский клуб "Дила" (город Гори) объявил о назначении украинского специалиста Андрея Демченко главным тренером, сообщает официальний сайт.
Контракт подписан на 2 года.
"Дила" является бронзовым призером чемпионата Грузии 2020 года, главная команда впервые за 5 лет пробилась в еврокубки.
За клуб играет украинский нападающий Николай Ковталюк, он стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Последним клубом Демченко был "Металлист 1925" из Первой лиги, а с октября он работал спортивным директором второлиговой "Буковины".
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