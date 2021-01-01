Украинский защитник ушел из белорусского Руха

25-летний украинский защитник Алексей Ковтун ушел из белорусского "Руха" (город Брест). Контракт с футболистом расторгнут по соглашению сторон, сообщает официальный сайт клуба.

Украинский защитник стал игроком "Руха" в марте 2020 года.

В этом сезоне автор первого гола "Руха" в высшей лиге провел 19 официальных матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Уроженец Киева во взрослом футболе с 2013 года, за время карьеры выступал также в "Металлисте", "Полтаве", "Карпатах" и ​​белорусском "Минске".

По итогам чемпионата Беларуси 2020 года "Рух" занял 8 место из 16 команд.