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Коваль помог Аль-Фатеху победить в первом матче нового года

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Украинец пропустил один гол

Коваль помог Аль-Фатеху победить в первом матче нового года
Новина українською

Голкипер Максим Коваль сыграл за "Аль-Фатех" в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии, проведя весь матч. Команда украинца победила в выездном поединке со счетом 2:1. Бывший игрок "Динамо" пропустил на 54-ой минуте встречи. В активе украинца один сейв.

После победы "Аль-Фатех" поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, уступая первому "Аль-Хилялю" восемью очками.

В этом сезоне Максим Коваль провел 10 матчей за свой клуб, пропустив 17 голов и однажды сохранив свои ворота сухими. За "Аль-Фатех" украинец выступает с лета 2018-го года. Контракт между сторонами еще будет действителен полтора года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тыс евро.

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В статье: Максим Коваль Аль-Фатех
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