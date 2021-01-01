Коваль помог Аль-Фатеху победить в первом матче нового года
Украинец пропустил один гол
Голкипер Максим Коваль сыграл за "Аль-Фатех" в 11-м туре чемпионата Саудовской Аравии, проведя весь матч. Команда украинца победила в выездном поединке со счетом 2:1. Бывший игрок "Динамо" пропустил на 54-ой минуте встречи. В активе украинца один сейв.
После победы "Аль-Фатех" поднялся на шестую строчку турнирной таблицы, уступая первому "Аль-Хилялю" восемью очками.
В этом сезоне Максим Коваль провел 10 матчей за свой клуб, пропустив 17 голов и однажды сохранив свои ворота сухими. За "Аль-Фатех" украинец выступает с лета 2018-го года. Контракт между сторонами еще будет действителен полтора года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 350 тыс евро.
Популярное сейчас
- Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО
- "Gratias negrito". Обозреватели шокированы наказанием для Эдинсона Кавани от английской ассоциации
- Миколенко объяснил, как Луческу изменил отношение в Динамо к ошибкам
- С Евгением почти никто не здоровался. Селезнев рассказал об ужасной ситуации в Малаге
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО