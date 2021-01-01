Ярмоленко в запасе на матч против Эвертона
Опять не в основе
"Эвертон" приймет "Вест Хэм" в рамках 17-го тура Английской Премьер Лиги. Украинец Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.
???? Our team news is in... Here's how we line up tonight at Goodison Park!#EVEWHU pic.twitter.com/ySRaR4HS0C— West Ham United (@WestHam) January 1, 2021
В этом сезоне полузащитник лишь однажды появился в основном составе матча АПЛ - в предыдущем поединке "Молотобойцев" против "Саутгемптона", сыграв 71 минуту и записав в свой пассив желтую карточку. Еще семь раз появлялся со скамейки запасных, однако результативными действиями не отличался.
Матч "Эвертон" - "Вест Хэм" начнется в 19:30.
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Источник:Твиттер Вест Хэма
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