Ярмоленко в запасе на матч против Эвертона

"Эвертон" приймет "Вест Хэм" в рамках 17-го тура Английской Премьер Лиги. Украинец Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.

???? Our team news is in... Here's how we line up tonight at Goodison Park!#EVEWHU pic.twitter.com/ySRaR4HS0C