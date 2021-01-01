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Ярмоленко в запасе на матч против Эвертона

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Ярмоленко в запасе на матч против Эвертона
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"Эвертон" приймет "Вест Хэм" в рамках 17-го тура Английской Премьер Лиги. Украинец Андрей Ярмоленко начнет этот матч со скамейки запасных.

В этом сезоне полузащитник лишь однажды появился в основном составе матча АПЛ - в предыдущем поединке "Молотобойцев" против "Саутгемптона", сыграв 71 минуту и ​​записав в свой пассив желтую карточку. Еще семь раз появлялся со скамейки запасных, однако результативными действиями не отличался.

Матч "Эвертон" - "Вест Хэм" начнется в 19:30.

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В статье: Андрей Ярмоленко Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Вест Хэм (Лондон)
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