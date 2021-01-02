Левадия объявила о расставании с Коломойцем

Украинский форвард Юрий Коломоец покинул "Левадию", сообщает пресс-служба клуба.

Коломоец перебрался в клуб из Таллинна в феврале 2020-го, подписав однолетний контракт.

В прошлом сезоне Коломоец забил 9 голов в 24 матчах чемпионата Эстонии.

"Мы благодарим Юрия за его вклад и желаем ему успехов на следующем этапе карьеры", – сказал спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.