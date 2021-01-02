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Левадия объявила о расставании с Коломойцем

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(1 голосов)

Украинец покинул клуб

Левадия объявила о расставании с Коломойцем
Новина українською

Украинский форвард Юрий Коломоец покинул "Левадию", сообщает пресс-служба клуба.

Коломоец перебрался в клуб из Таллинна в феврале 2020-го, подписав однолетний контракт.

В прошлом сезоне Коломоец забил 9 голов в 24 матчах чемпионата Эстонии.

"Мы благодарим Юрия за его вклад и желаем ему успехов на следующем этапе карьеры", – сказал спортивный директор "Левадии" Сергей Парейко.

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В статье: Юрий Коломоец Левадия (Таллинн)
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Комментарии (1)
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ffggpl (Харьков)
02.01.2021 в 11:45
Давай, в Металл!
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