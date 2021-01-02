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Рома готова выплатить 10-12 млн за Яремчука

Наши за границей
(4 голосов)

Украинец может перебраться в Серию А

Рома готова выплатить 10-12 млн за Яремчука
Новина українською

Форвард "Гента" Роман Яремчук может перебраться в "Рому" во время зимнего трансферного окна.

Бельгийский клуб оценивает украинского форварда в 10-12 миллионов евро и готов быстро закрыть сделку по продаже игрока, если получит соответствующее предложение. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом "Рома" готов удовлетворить желания "Гента", однако для начала в римском клубе хотят оценить доступность других кандидатур.

В этом сезоне Яремчук отметился 9 голами в 15 матчах чемпионата Бельгии.

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В статье: Роман Яремчук Рома (Рим) Гент (Бельгия)
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Комментарии (3)
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kotigorok (Чернігів)
02.01.2021 в 16:51
Продадуть за 12-13 млн.
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Alex7Chapman (Кропивницький)
02.01.2021 в 16:35
Тількине в Рому, треба у Мілан або Фіорентіну
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
02.01.2021 в 14:43
Вот это новость
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0
-1


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