Рома готова выплатить 10-12 млн за Яремчука

Форвард "Гента" Роман Яремчук может перебраться в "Рому" во время зимнего трансферного окна.

Бельгийский клуб оценивает украинского форварда в 10-12 миллионов евро и готов быстро закрыть сделку по продаже игрока, если получит соответствующее предложение. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

При этом "Рома" готов удовлетворить желания "Гента", однако для начала в римском клубе хотят оценить доступность других кандидатур.

В этом сезоне Яремчук отметился 9 голами в 15 матчах чемпионата Бельгии.