Рома готова выплатить 10-12 млн за Яремчука
Украинец может перебраться в Серию А
Форвард "Гента" Роман Яремчук может перебраться в "Рому" во время зимнего трансферного окна.
Бельгийский клуб оценивает украинского форварда в 10-12 миллионов евро и готов быстро закрыть сделку по продаже игрока, если получит соответствующее предложение. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
При этом "Рома" готов удовлетворить желания "Гента", однако для начала в римском клубе хотят оценить доступность других кандидатур.
В этом сезоне Яремчук отметился 9 голами в 15 матчах чемпионата Бельгии.
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Комментарии (3)
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kotigorok (Чернігів)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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