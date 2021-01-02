  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Кравец забил гол за Коньяспор в первом же матче нового года
В тренде

Кравец забил гол за Коньяспор в первом же матче нового года

Наши за границей
(1 голосов)

Но это не помогло его команде зацепиться хотя бы за очко

Кравец забил гол за Коньяспор в первом же матче нового года
Новина українською

"Коньяспор" провел матч в гостях против "Хатайспора" в рамках 16-го тура Суперлиги Турции. Украинский легионер гостей Артем Кравец открыл счет в поединке, забив головой на 33-й минуте встречи. Правда, форвард хозяев Бупендза оформил дубль, что помогло им победить в поединке. "Коньяспор" забил гол на 90+4 минуте, однако он был отменен из-за офсайда. Артем провел на поле все 90 минут.

Это уже шестой мяч для 31-летнего украинца с момента его перехода в турецкий чемпионат. В составе "Коньяспора" нападающий провел уже 11 игр (6+1). После поражения команда украинца опустилась на 11 место Суперлиги. Следующий матч “Коньяспор” проведет против "Галатасарая" уже через три дня.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Кравец Турецкая Суперлига Коньяспор (Конья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...