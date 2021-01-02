Кравец забил гол за Коньяспор в первом же матче нового года

"Коньяспор" провел матч в гостях против "Хатайспора" в рамках 16-го тура Суперлиги Турции. Украинский легионер гостей Артем Кравец открыл счет в поединке, забив головой на 33-й минуте встречи. Правда, форвард хозяев Бупендза оформил дубль, что помогло им победить в поединке. "Коньяспор" забил гол на 90+4 минуте, однако он был отменен из-за офсайда. Артем провел на поле все 90 минут.

Это уже шестой мяч для 31-летнего украинца с момента его перехода в турецкий чемпионат. В составе "Коньяспора" нападающий провел уже 11 игр (6+1). После поражения команда украинца опустилась на 11 место Суперлиги. Следующий матч “Коньяспор” проведет против "Галатасарая" уже через три дня.