Игрок Десны вернулся в команду после аренды в один из лидеров молдавского чемпионата
Стороны решили не продлевать контракт
Украинский полузащитник Ренат Мочуляк, который выступал на правах аренды в "Сфынтул Георге", вернулся в состав черниговской “Десны”. Об этом сообщают молдавские СМИ.
Клуб решил не продлевать арендное соглашение и решил прекратить сотрудничество с футболистом.
Игрок провел десять месяцев в составе действующего серебряного призера чемпионата прошлого сезона. За это время Мочуляк сыграл 17 матчей, забив два гола. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидеру "Шерифу" 15-ю очками.
22-летний футболист имеет в активе всего один проведенный матч за черниговцев
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Источник:moldfootball
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