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Игрок Десны вернулся в команду после аренды в один из лидеров молдавского чемпионата

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Стороны решили не продлевать контракт

Игрок Десны вернулся в команду после аренды в один из лидеров молдавского чемпионата
Новина українською

Украинский полузащитник Ренат Мочуляк, который выступал на правах аренды в "Сфынтул Георге", вернулся в состав черниговской “Десны”. Об этом сообщают молдавские СМИ.

Клуб решил не продлевать арендное соглашение и решил прекратить сотрудничество с футболистом.

Игрок провел десять месяцев в составе действующего серебряного призера чемпионата прошлого сезона. За это время Мочуляк сыграл 17 матчей, забив два гола. Сейчас команда занимает третье место в турнирной таблице, уступая лидеру "Шерифу" 15-ю очками.

22-летний футболист имеет в активе всего один проведенный матч за черниговцев

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В статье: Десна (Чернигов) УПЛ Ренат Мочуляк
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Источник:
moldfootball

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