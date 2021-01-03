  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Один матч в течение полугода: беспрецедентный простой Андрея Лунина
В тренде

Один матч в течение полугода: беспрецедентный простой Андрея Лунина

Наши за границей
(1 голосов)

Приятного мало

Один матч в течение полугода: беспрецедентный простой Андрея Лунина
UA-Футбол
Новина українською

Последний официальный матч на клубном уровне Андрей Лунин провел 20.07.2020 (за "Овьедо"). Следовательно, украинский голкипер остается без активной игры в клубе уже пять с половиной месяцев. За этот период Лунин провел лишь один матч за сборную Украины – 11.11.2020.

Самый длительный простой на клубном взрослом уровне постиг Андрея в 2019-м. Он провел последний матч за "Леганес" 18.05.2019, а первый матч за "Вальядолид" – 18.12.2019. Ровно семь месяцев.

Однако в течение этого периода клубного простоя Андрей немало играл за сборные разных возрастов. С 24-го мая 2019-го по 15-е июня 2019-го включительно выступал на чемпионате мира U-20 (шесть матчей). 10.09.2019 и 14.11.2019 играл в товарищеских поединках за национальную сборную Украины. Следовательно, в течение семи месяцев клубного простоя провел восемь поединков за сборные. В среднем получается более одного матча в месяц.

Сегодня же продолжается период с одним официальным поединком за более чем пять месяцев активной карьеры. Беспрецедентный простой в карьере 22-летнего голкипера.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Телеграм

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
03.01.2021 в 16:19
Зідан задовбав зі своїми улюбленцями Андрій Лунін вам не Єжі Дудек№2 чи Кіко Касілья№2 чи Антоніо Адан№2, які сиділи вічними другими номерами під Ікером Касильясом чи Кейлором Навасом (у різні часи)... тим більш, Касілья і Адан, все ж втекли із "золотої клітки", незважаючи на титули і регалії... питання ігрової практики (а відповідно й успішної кар'єри у подальшому) залишається відкритим...?
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.01.2021 в 16:10
Один матч за збірну зате який ляп. ( Мабуть його все влаштовує.
Ответить
+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.01.2021 в 15:56
Андрій дуже ризикує перетворитися на Васю Кобіна. Вічний лавочник, можливо з формальними титулами, але всі - з лави запасних.
Ответить
+1
-1
ГенриВол (Волочиськ)
03.01.2021 в 15:29
За то в Реал (Мадрид) )))
Ответить
+1
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...