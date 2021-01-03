Один матч в течение полугода: беспрецедентный простой Андрея Лунина

Последний официальный матч на клубном уровне Андрей Лунин провел 20.07.2020 (за "Овьедо"). Следовательно, украинский голкипер остается без активной игры в клубе уже пять с половиной месяцев. За этот период Лунин провел лишь один матч за сборную Украины – 11.11.2020.

Самый длительный простой на клубном взрослом уровне постиг Андрея в 2019-м. Он провел последний матч за "Леганес" 18.05.2019, а первый матч за "Вальядолид" – 18.12.2019. Ровно семь месяцев.

Однако в течение этого периода клубного простоя Андрей немало играл за сборные разных возрастов. С 24-го мая 2019-го по 15-е июня 2019-го включительно выступал на чемпионате мира U-20 (шесть матчей). 10.09.2019 и 14.11.2019 играл в товарищеских поединках за национальную сборную Украины. Следовательно, в течение семи месяцев клубного простоя провел восемь поединков за сборные. В среднем получается более одного матча в месяц.

Сегодня же продолжается период с одним официальным поединком за более чем пять месяцев активной карьеры. Беспрецедентный простой в карьере 22-летнего голкипера.