Малиновский вне стартового состава на матч с Сассуоло
Второй поединок подряд игрок начнет со скамейки запасных
"Аталанта" примет "Сассуоло" в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский начнет матч на скамейке запасных. Заметим, что вторую встречу подряд игрок оказывается вне стартового состава. В прошлом поединке Серии А против "Болоньи" украинец провел всего семь минут.
Также отметим, что капитан "Аталанты" Алехандро Гомес до сих пор вне заявки команды.
Матч "Аталанта" - "Сассуоло" начнется в 16:00.
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
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pilips111 (Чернигов)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
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