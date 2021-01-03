Малиновский вне стартового состава на матч с Сассуоло

"Аталанта" примет "Сассуоло" в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский начнет матч на скамейке запасных. Заметим, что вторую встречу подряд игрок оказывается вне стартового состава. В прошлом поединке Серии А против "Болоньи" украинец провел всего семь минут.

Также отметим, что капитан "Аталанты" Алехандро Гомес до сих пор вне заявки команды.

Матч "Аталанта" - "Сассуоло" начнется в 16:00.