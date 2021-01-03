  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Малиновский вне стартового состава на матч с Сассуоло
В тренде

Малиновский вне стартового состава на матч с Сассуоло

Наши за границей
(1 голосов)

Второй поединок подряд игрок начнет со скамейки запасных

Малиновский вне стартового состава на матч с Сассуоло
Новина українською

"Аталанта" примет "Сассуоло" в рамках 15-го тура чемпионата Италии. Украинский полузащитник "бергамасков" Руслан Малиновский начнет матч на скамейке запасных. Заметим, что вторую встречу подряд игрок оказывается вне стартового состава. В прошлом поединке Серии А против "Болоньи" украинец провел всего семь минут.

Также отметим, что капитан "Аталанты" Алехандро Гомес до сих пор вне заявки команды.

Матч "Аталанта" - "Сассуоло" начнется в 16:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский ФК Сассуоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
03.01.2021 в 16:42
Не его это чемпионат. По своим данным его место в АПЛ.
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
03.01.2021 в 16:08
Надо уходить в другой клуб. Малиновский показывает довольно неплохой футбол, но тренер клуба какой- то странный...
Ответить
+1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
03.01.2021 в 16:56
Тренер, скоріше, консервативний. Він немолодий і не любить щось змінювати, йому краще "синиця в руках..." Гасперіні - це такий собі італійський Рябоконь.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...