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Малиновский отыграл против Сассуоло 30 минут и ни разу не пробил по воротах

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Малиновский отыграл против Сассуоло 30 минут и ни разу не пробил по воротах
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В матче 15-го тура итальянской Серии А "Аталанта" разгромила "Сассуоло" со счетом 5:1.

Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский заменил на 63-й минуте встречи Йосипа Иличича.

Полузащитник сборной Украины провел на поле 30 минут, и за это время:

  • не сумел пробить ни разу по воротах соперника;
  • сделал 16 касаний мяча;
  • отдал 6 точных передач из 9 (процент точности - 67) - из них 1 ключевая;
  • выиграл 1 верховую дуэль;
  • исполнил 1 угловой удар.

Портал WhoScored оценил действия Малиновского в этом матче в 6,2 балла.

В прошлом туре чемпионата Италии Руслан также выходил на замену в концовке против "Болоньи". А всего в текущей кампании украинец принял участие в 12 матчах, отметился 1 забитым мячем и отдал 2 голевые передачи.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Сассуоло (Сассуоло)
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