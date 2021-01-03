Малиновский отыграл против Сассуоло 30 минут и ни разу не пробил по воротах
Гасперини дает Руслану мало игрового времени
В матче 15-го тура итальянской Серии А
Украинский хавбек хозяев Руслан Малиновский заменил на 63-й минуте встречи Йосипа Иличича.
Полузащитник сборной Украины провел на поле 30 минут, и за это время:
- не сумел пробить ни разу по воротах соперника;
- сделал 16 касаний мяча;
- отдал 6 точных передач из 9 (процент точности - 67) - из них 1 ключевая;
- выиграл 1 верховую дуэль;
- исполнил 1 угловой удар.
Портал WhoScored оценил действия Малиновского в этом матче в 6,2 балла.
В прошлом туре чемпионата Италии Руслан также выходил на замену в концовке против "Болоньи". А всего в текущей кампании украинец принял участие в 12 матчах, отметился 1 забитым мячем и отдал 2 голевые передачи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Один матч в течение полугода: беспрецедентный простой Андрея Лунина
- Два украинца попали в топ-50 восходящих талантов по версии УЕФА
- Экс-звезда Шахтера близок к переезду в Саудовскую Аравию
- СМИ: Малиновский раздумывает о смене клуба. Его ждут в аренду в Бельгии
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Неймар организовал в Бразилии вечеринку на 500 человек в разгар пандемии
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...