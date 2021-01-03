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Зинченко проводит свой 75-й матч за Манчестер Сити

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Небольшой юбилей для игрока

Зинченко проводит свой 75-й матч за Манчестер Сити
Новина українською

Украинский игрок Александр Зинченко появился в основном составе "Манчестер Сити" на матч 17-го тура АПЛ против "Челси". Этот поединок стал для него 75-м футболке "горожан".

В активе футболиста 43 игры в чемпионате Англии, 13 - в Кубке Лиги, 12 - в Лиге Чемпионов, 6 - в Кубке Англии и 1 - в Суперкубке Англии. За эти матчи он оформил два гола и шесть ассистов.

"Манчестер Сити" украинец выступает с 2016-го года. Сезон 2016/2017 футболист провел на правах аренды в "ПСВ". В составе "горожан" он дважды выигрывал АПЛ, четыре раза Кубок Лиги и по одному разу Кубок и Суперкубок Англии. Контракт Зинченко с клубом рассчитан до июня 2024-го года. Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.

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В статье: АПЛ Манчестер Сити Александр Зинченко
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