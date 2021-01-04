Зинченко получил оценку за матч Манчестер Сити с Челси

Украинский легионер английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко получил оценку 6.82 от WhoScored за поединок с лондонским "Челси", в котором его команда победила со счетом 3:1.

На счету 24-летнего игрока национальной сборной Украины один удар в створ ворот Мэнди, 75 касаний мяча за игру, 86% точных передач (48 из 56), одна неудачная попытка дриблинга.

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Среди действий в обороне 3 выносы, 1 перехват и 1 успешный отбор мяча.

Оценка Александра одна из самых низких среди игроков, которые вышли в основе, хотя трое игроков, вышедших на замену, не получили балла выше 6.