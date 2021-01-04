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Гент ищет замену Роману Яремчуку

Наши за границей
(2 голосов)

Клуб не рассчитывает на украинца?

Гент ищет замену Роману Яремчуку
Новина українською

Бельгийский клуб "Гент" собирается заменить нападающего сборной Украины – Романа Яремчука. В 19-ом туре чемпионата Бельгии в матче против "Кортрейк" форвард получил красную карточку (0:1), оставив свой клуб в меньшинстве. "Эта встреча может быть последней для Яремчука в "Генте", - сообщает voetbalnieuws.be.

По данным Het Nieuwsblad, "Гент" хочет подписать нападающего и вингеров, но это еще не окончательное решение.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел 22 матча во всех турнирах, отличился 11 забитыми мячами и отдал 4 результативным передачи. Его контракт с "Гентом" рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что "Рома" готова заплатить 10-12 млн. евро за 25-летнего футболиста, который за сборную Украины забил шесть голов в 19 матчах.

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В статье: Роман Яремчук трансферы Гент
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Источник:
ua.tribuna.com

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
04.01.2021 в 16:24
Русина могут выкупить
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0
0
мы за динамо (киев)
04.01.2021 в 15:00
яремчук давно переріс гент
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Alex7Chapman (Кропивницький)
04.01.2021 в 14:17
Романа Яремчука у Фіорентіну Чезаре Пранделлі з нього створить нового Луку Тоні фіалки на підйомі, Ювентус 3:0 розгромили, такий форвард, як Яремчук, прекрасно влився у команду
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