Гент ищет замену Роману Яремчуку

Бельгийский клуб "Гент" собирается заменить нападающего сборной Украины – Романа Яремчука. В 19-ом туре чемпионата Бельгии в матче против "Кортрейк" форвард получил красную карточку (0:1), оставив свой клуб в меньшинстве. "Эта встреча может быть последней для Яремчука в "Генте", - сообщает voetbalnieuws.be.

По данным Het Nieuwsblad, "Гент" хочет подписать нападающего и вингеров, но это еще не окончательное решение.

В текущем сезоне Роман Яремчук провел 22 матча во всех турнирах, отличился 11 забитыми мячами и отдал 4 результативным передачи. Его контракт с "Гентом" рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что "Рома" готова заплатить 10-12 млн. евро за 25-летнего футболиста, который за сборную Украины забил шесть голов в 19 матчах.