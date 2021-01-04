Филиппов: У Динамо обязательно будут моменты в матчах с Брюгге
Украинский форвард симпатизирует киевлянам
Нападающий бельгийского "Сент-Трюйден" Александр Филиппов поделился своим мнением о предстоящем поединке в 1/16 финала Лиги Европы между "Брюгге" и "Динамо Киев". Первый матч состоится 18 февраля 2021 года в Киеве.
"Уверен, будет интересное противостояние. "Брюгге" в конце года был на ходу, конечно, я буду больше симпатизировать и болеть за "Динамо".
Мы играли с "Брюгге", проиграли ему 0:1. Теперь любопытно, как сыграет "Динамо".
Эта команда играет очень строго в обороне, в атаке у "Брюгге" есть интересные исполнители. Но я уверен, что и у "Динамо" в этом противостоянии обязательно будут свои моменты. Надо их использовать", - приводит слова Филиппова Meta-ratings.
В турнирной таблице бельгийского чемпионата "Брюгге" с 39 очками расположились на 1-ом месте, "Сент-Трюйден находится на 14-ой позиции с 20. Киевляне с 30 очками лидируют в УПЛ.
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