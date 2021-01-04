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Качараба ведет переговоры с чешским грандом

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Тарас уже в это трансферное окно может сменить Слован на Славию

Качараба ведет переговоры с чешским грандом
Новина українською

Украинский защитник "Слована" из Либереца Тарас Качараба может уже в январе пойти на повышение.

В то время как "Слован" отправился на тренировочный сбор в турецком Белеке, украинца в составе команды не оказалось. Как сообщает официальный сайт "Слована", это обусловлено тем, что Качараба сейчас ведет переговоры с пражской "Славией".

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В зависимости от итогов перерговоров, Тарас либо перейдет в "Славию", либо присоединится к тренировочному сбору своей нынешней команды позже.

Напомним, что "Славия" после 13 сыгранных матчей лидирует в чемпионате Чехии, и сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. На групповом этапе пражская команда побеждала "Байер" и "Ниццу", в плей-офф сыграет с английским "Лестером". Нынешняя команда Качарабы - "Слован" - идет 8-й.

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В статье: Тарас Качараба Слован (Либерец) Славия (Прага)
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