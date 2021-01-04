Transfermarkt: Яремчук остается самым дорогим украинцем в Бельгии, Безус потерял в цене 700 тысяч
Новые бельгийские цены от Transfermarkt
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков в чемпионате Бельгии.
Самым дорогим украинцем в Бельгии остается форвард "Гента" Роман Яремчук, цена на которого не изменилась и составляет 11 млн евро.
А вот защитник "Брюгге" Эдуард Соболь потерял в цене на 500 тысяч евро. Сейчас его цена – 3 млн.
Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко, как и прежде оценивается в 2,5 млн евро.
На 400 тысяч дешевле стал Игорь Пластун из "Гента", теперь он стоит 1,8 млн, ну а больше всего из украинцев потерял в цене хавбек "Гента" Роман Безус - он подешевел на 700 тысяч и сейчас оценивается в 1,5 млн евро.
Также дешевле на 150 тысяч стал Марьян Швед из "Мехелена" - теперь он стоит 650 тысяч.
Без изменений осталась стоимость форварда "Сент-Трюйдена" Александра Филиппова (1,3 млн) и Евгения Макаренко из "Кортрейка" (1 млн).
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