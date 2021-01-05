Украинец Милованов восстановился после коронавируса и сыграл за Спортинг впервые за три месяца

Украинский защитник хихонского "Спортинга" Богдан Милованов впервые за два месяца вышел на поле в составе своей команды.

Во вчерашнем выездном матче 20-го тура Сегунды против "Луго" Милованов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Поединок же закончился вничью 0:0.

Отметим, что это первая игра украинца со 2 ноября 2020 года. Будучи в составе молодежной сборной Украины на ноябрьском сборе, Милованов заболел коронавирусом и после этого пропустил длительный период времени.

Всего в этом сезоне он сыграл за "Спортинг" семь матчей в Сегунде. Команда из Хихона сейчас занимает шестое место в турнирной таблице и претендует на выход в Примеру.