Украинец Милованов восстановился после коронавируса и сыграл за Спортинг впервые за три месяца
Богдан не играл за клуб с начала ноября
Украинский защитник хихонского "Спортинга" Богдан Милованов впервые за два месяца вышел на поле в составе своей команды.
Во вчерашнем выездном матче 20-го тура Сегунды против "Луго" Милованов вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Поединок же закончился вничью 0:0.
Отметим, что это первая игра украинца со 2 ноября 2020 года. Будучи в составе молодежной сборной Украины на ноябрьском сборе,
Всего в этом сезоне он сыграл за "Спортинг" семь матчей в Сегунде. Команда из Хихона сейчас занимает шестое место в турнирной таблице и претендует на выход в Примеру.
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