Гол Кравца принес Коньяспору победу над Галатасараем - ВИДЕО

Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец отметился результативным действием в домашнем матче 17-го тура чемпионата Турции с "Галатасараем".

Поединок выдался на редкость результативным и закончился со счетом 4:3 в пользу "Коньяспора".

Украинец вышел на замену во втором тайме и забил на 90+2 минуте четвертый гол своей команды, который и стал в итоге победным.

Отметим, что это 8-й гол Кравца в 12 матчах турецкой Суперлиги.