Гол Кравца принес Коньяспору победу над Галатасараем - ВИДЕО
Артем забил свой восьмой гол в нынешнем сезоне
Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец отметился результативным действием в домашнем матче 17-го тура чемпионата Турции с "Галатасараем".
Поединок выдался на редкость результативным и закончился со счетом 4:3 в пользу "Коньяспора".
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Украинец вышел на замену во втором тайме и забил на 90+2 минуте четвертый гол своей команды, который и стал в итоге победным.
Отметим, что это 8-й гол Кравца в 12 матчах турецкой Суперлиги.
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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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karpatoman (Львів)
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Wreck (Киев)
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