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Гол Кравца принес Коньяспору победу над Галатасараем - ВИДЕО

Наши за границей
(2 голосов)

Артем забил свой восьмой гол в нынешнем сезоне

Гол Кравца принес Коньяспору победу над Галатасараем - ВИДЕО
Новина українською

Украинский форвард "Коньяспора" Артем Кравец отметился результативным действием в домашнем матче 17-го тура чемпионата Турции с "Галатасараем".

Поединок выдался на редкость результативным и закончился со счетом 4:3 в пользу "Коньяспора".

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Украинец вышел на замену во втором тайме и забил на 90+2 минуте четвертый гол своей команды, который и стал в итоге победным.

Отметим, что это 8-й гол Кравца в 12 матчах турецкой Суперлиги.

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В статье: Артем Кравец Галатасарай (Стамбул) Коньяспор (Конья)
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Комментарии (8)
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таврия19752009 (симферополь)
05.01.2021 в 21:35
А Динамо он был не нужен
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.01.2021 в 21:29
Ні, Супряга понад усе. Шеві інших забороняють, бо порішали.
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Микко82 (Херсон)
05.01.2021 в 21:27
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karpatoman (Львів)
05.01.2021 в 21:26
Зате в Динамо є Бєсєдін :(
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Wreck (Киев)
05.01.2021 в 20:59
Наши напы рвут Турцию. Даже тот же Селезнев
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0
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тутти-10 (Сумська область)
05.01.2021 в 20:52
Кравець своїм відношенням викликає повагу. Пішов з ДК, щоб грати. Забиває. На Євро в заявці має бути 3 нападаючих, з огляду на те, що ми граємо в 1 форварда. Шкода, що Шевченко його скоріше не візьме ніж навпаки. Яремчук само собою. Тут без питань. Візьмуть Мораєша (бо так треба, він же із ШД). А третім буде Супряга, бо він же молодий і перспективний. Треба! А Артем дійсно заслуговує, має великий досвід і результативність в сезоні. Але... Удачі йому! Він заслужив бути на Євро! Коли потрібно грати від оборони, пахати у відборі, проводити контратаки, то Кравець підходить. Хоч би на збір викликали і спробували...
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+2
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Alex7Chapman (Кропивницький)
05.01.2021 в 21:30
ностальгія по Валенсія-Динамо К -2:2 (на Местальї), дубль Кравця вирішив усе і дозволив у тому єврокубковому сезоні ДК дійти аж до півфіналу КУЄФА 2008-2009, де програли переможцю Шахтарю який все ж форвард талановитий був...
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+2
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.01.2021 в 21:34
Для шеви краше Супряга який не грає, ніж любий інший який грає і забиває. Йому забороняють інших. А він слухняний баран
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