Артем Кравец скромно прокомментировал свою роль в победе над Галатасараем
Звание лучшего отдал бы партнеру
Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец высказался о победе над "Галатасараем" (4:3) в чемпионате Турции. Ее принес Артем своим голом.
"Галатасарай" - одна из лучших команд Турции. Я знал, что нам будет очень сложно. Нам было непросто.
Счастлив, что удалось удержать лидерство. Звание игрока матча я бы отдал Ердону Дакке, он забил два гола, - цитирует Украинская Аjansspor.
В этом сезоне на счету Артема в составе "Коняспора" 11 матчей, 7 голов и 1 ассист.
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