Артем Кравец скромно прокомментировал свою роль в победе над Галатасараем

Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец высказался о победе над "Галатасараем" (4:3) в чемпионате Турции. Ее принес Артем своим голом.

"Галатасарай" - одна из лучших команд Турции. Я знал, что нам будет очень сложно. Нам было непросто.

Счастлив, что удалось удержать лидерство. Звание игрока матча я бы отдал Ердону Дакке, он забил два гола, - цитирует Украинская Аjansspor.