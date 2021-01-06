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Артем Кравец скромно прокомментировал свою роль в победе над Галатасараем

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Звание лучшего отдал бы партнеру

Артем Кравец скромно прокомментировал свою роль в победе над Галатасараем
Новина українською

Украинский нападающий "Коньяспора" Артем Кравец высказался о победе над "Галатасараем" (4:3) в чемпионате Турции. Ее принес Артем своим голом.

"Галатасарай" - одна из лучших команд Турции. Я знал, что нам будет очень сложно. Нам было непросто.

Счастлив, что удалось удержать лидерство. Звание игрока матча я бы отдал Ердону Дакке, он забил два гола, - цитирует Украинская Аjansspor.

В этом сезоне на счету Артема в составе "Коняспора" 11 матчей, 7 голов и 1 ассист.

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В статье: Артем Кравец Чемпионат Турции Галатасарай (Стамбул) Коньяспор (Конья)
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