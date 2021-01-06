Тарас Качараба стал игроком пражской Славии
Переговоры шли недолго
Украинский легионер, центральный защитник "Слована" с города Либерец, перешел в другую чешскую команду - пражскую "Славию".
Об этом сообщил агент Вячеслав Заховайло, он же выложил фото.
Команда столичного клуба, в которую перешел украинский легионер, пока лидирует в чемпионате Чехии (35 очков) с отрывом от второго места на 6 очков.
В то же время "Слован", за который выступал Тарас, до сих пор занимает 8 позицию. На счету украинца 10 матчей и 2 гола в чемпионате Чехии, а также 7 поединков и гол в Лиге Европы 2020/2021.
Добавим, что Качараба является воспитанником "Шахтера", однако за горняков он так и не дебютировал. В УПЛ выступал на правах аренды за "Говерлу" и "Зирку" (30 матчей, 1 гол), в активе Тараса 13 поединков за молодежную сборную Украины.
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