Герой футбольного дня. Артем Кравец

Турецкий чемпионат не сильнее украинского. В последнее время турецкая Суперлига так и вообще в упадке, о чем свидетельствуют выступления исторических грандов в еврокубках. "Фенербахче", "Галатасарай", "Бешикташ" уже давно перестали быть грозной силой даже на уровне Лиги Европы, что четко отражается на позициях Турции в Таблице коэффициентов. Однако это не означает, что любой бездарный футболист будет забивать в этом чемпионате голы пачками.

Апеллируете тем, что даже Селезнев забивал "Галатасараю" – с этим не поспоришь. Но моменты просветления нынешней звезды "Колоса" случались бессистемно и нестабильно. Кравец же на элитарном уровне турецкого футбола забивает уже довольно долго и считается в этой среде если не звездой, то добротным трудовым форвардом. Который не испортит каши и на которого можно положиться в трудную минуту.

Вчерашний гол в ворота "Галатасарая" вызвал бурные эмоции в расположении "Коньяспора". Еще бы – этот удар, как оказалось впоследствии, стал победным, состоялся на 90+2-й минуте, увенчал успехом нервную перестрелку с грандом. Кравец забил элегантно, без резких движений, очень взвешенно. Словно с высоты опыта. В 31 год так и нужно.

И как теперь его не похвалить за решение уйти из "Динамо"? Неважно, самом деле, что там произошло: сам Артем решил покинуть Киев, или это было навеяно недоверием тренерского штаба. Кравец вышел из зоны комфорта, и все время напоминает о себе. Семь голов в одиннадцати матчах позволяют ему крепко держаться в топ-10 голеадоров местной лиги. А также приблизили его к личному сезонному рекорду результативности времен турецкой каденции. Осталось забить дважды – и тогда этот сезон будет самым успешным для Кравца на турецком этапе карьеры. Сомнений, что это произойдет, нет. Важно только, чтобы без травм.

Кравец говорил, что мечтает сыграть на Евро-2020. Именно поэтому решил не просиживать штаны в родном Киеве. До статуса основного форварда сборной, наверное, далековато, но на место в заявке с такой результативностью рассчитывать можно. Ну почему нет? Украинские форварды давно уже переживают кризис идей, поэтому игнорировать человека, который в среднем забивает более полутора гола за матч – легкомысленно. Пусть даже это и не в топ-чемпионате.