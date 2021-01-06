Немчанинов: Перешел в Крылья Советов из-за финансовой составляющей

Защитник " Вереса " Дмитрий Немчанинов рассказал о своем переходе в 2017 году из "Олимпика" в российские "Крылья Советов".

"Достаточно много хейта поймал после этого. Досталось от болельщиков "Волыни". Это при том, что я там уже не был, после них еще был в "Черноморце" и "Олимпике", но фанаты луцкой команды меня хорошо встряхнули в тот момент.

Если сейчас смотреть в прошлое, то это была ошибка в футбольном плане. Я тогда показывал качественный уровень игры, команда завершала чемпионат на 4-м месте, сезон начался, я в первом туре против "Александрии" забил гол, плюс с ПАОК мы тогда играли. И у меня остается полгода контракта. Может быть, если бы я не перешел в "Крылья Советов", то моя карьера сложилась бы иначе.

Наверное, не нужно жалеть, потому что это удел слабых. Уж если это сделано, то мне с этим жить. Я много моментов пересмотрел после этого, но ничего не изменишь, это уже произошло. Там была финансовая составляющая. В "Крыльях Советов" мне предлагали зарплату в 7-8 раз больше, чем в "Олимпике". И когда был разговор, то я понимал, на что я иду и какие могут быть последствия", – сказал Немчанинов.