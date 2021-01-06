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Немчанинов: Перешел в Крылья Советов из-за финансовой составляющей

Наши за границей
(1 голосов)

В российском клубе предложили зарплату в 7-8 раз больше, чем в Олимпике

Немчанинов: Перешел в Крылья Советов из-за финансовой составляющей
Новина українською

Защитник "Вереса" Дмитрий Немчанинов рассказал о своем переходе в 2017 году из "Олимпика" в российские "Крылья Советов".

"Достаточно много хейта поймал после этого. Досталось от болельщиков "Волыни". Это при том, что я там уже не был, после них еще был в "Черноморце" и "Олимпике", но фанаты луцкой команды меня хорошо встряхнули в тот момент.

Если сейчас смотреть в прошлое, то это была ошибка в футбольном плане. Я тогда показывал качественный уровень игры, команда завершала чемпионат на 4-м месте, сезон начался, я в первом туре против "Александрии" забил гол, плюс с ПАОК мы тогда играли. И у меня остается полгода контракта. Может быть, если бы я не перешел в "Крылья Советов", то моя карьера сложилась бы иначе.

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Наверное, не нужно жалеть, потому что это удел слабых. Уж если это сделано, то мне с этим жить. Я много моментов пересмотрел после этого, но ничего не изменишь, это уже произошло. Там была финансовая составляющая. В "Крыльях Советов" мне предлагали зарплату в 7-8 раз больше, чем в "Олимпике". И когда был разговор, то я понимал, на что я иду и какие могут быть последствия", – сказал Немчанинов.

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В статье: Крылья Советов (Самара) Верес (Ровно) Дмитрий Немчанинов
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Комментарии (3)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 16:56
нехай там у самарі й залишається ватне чмо - за рубли Україну продав...
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Микко82 (Херсон)
06.01.2021 в 16:48
Кормілєц
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.01.2021 в 16:24
рылья советов на шарфике - это сильно)))
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