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Аренда с правом выкупа. Известны детали перехода Качарабы в Славию

Наши за границей
(1 голосов)

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Аренда с правом выкупа. Известны детали перехода Качарабы в Славию
Новина українською

Стали известны подробности перехода украинского защитника либерецкого "Слована" Тараса Качарабы в пражскую "Славию".

"Славия" арендовала украинца до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Опция выкупа оценена в 20 миллионов крон (около 763 000 евро).

"Переговоры прошли гладко. Я очень счастлив быть в "Славии". Хочу пробиться в основной состав, это моя основная цель", – сказал Качараба.

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Напомним, что команда столичного клуба, в которую перешел украинский легионер, пока лидирует в чемпионате Чехии (35 очков) с отрывом от второго места на 6 очков. В то же время "Слован", за который выступал Тарас, до сих пор занимает 8 позицию.

На счету украинца 10 матчей и 2 гола в чемпионате Чехии, а также 7 поединков и гол в Лиге Европы 2020/2021.

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В статье: Тарас Качараба Слован (Либерец) Славия (Прага)
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Комментарии (5)
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DyManiac (Kyiv)
06.01.2021 в 17:23
Фрейд не дремлет?? )))
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
06.01.2021 в 17:13
Ананда (!!!!!!) с правом выкупа. Известны детали перехода Качарабы в Славию (с) снизу постоянно стучат?
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+2
0
hochu.piva (Краматорск)
06.01.2021 в 17:13
Заголовок )))
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+2
0
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K-Spirit (Киев)
06.01.2021 в 17:20
А дрочилда и мастурба, это синонимы ананды?
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Serega1111 (Киев)
06.01.2021 в 17:23
Это у Дзюбы надо спросить
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