Аренда с правом выкупа. Известны детали перехода Качарабы в Славию
Теперь официально
Стали известны подробности перехода украинского защитника либерецкого "Слована" Тараса Качарабы в пражскую "Славию".
"Славия" арендовала украинца до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Опция выкупа оценена в 20 миллионов крон (около 763 000 евро).
"Переговоры прошли гладко. Я очень счастлив быть в "Славии". Хочу пробиться в основной состав, это моя основная цель", – сказал Качараба.
Напомним, что команда столичного клуба, в которую перешел украинский легионер, пока лидирует в чемпионате Чехии (35 очков) с отрывом от второго места на 6 очков. В то же время "Слован", за который выступал Тарас, до сих пор занимает 8 позицию.
На счету украинца 10 матчей и 2 гола в чемпионате Чехии, а также 7 поединков и гол в Лиге Европы 2020/2021.
Taras v Edenu! ???? pic.twitter.com/DxMwBA8PHb— SK Slavia Praha ⭐️⭐️ (@slaviaofficial) January 6, 2021
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