Аренда с правом выкупа. Известны детали перехода Качарабы в Славию

Стали известны подробности перехода украинского защитника либерецкого "Слована" Тараса Качарабы в пражскую "Славию".

"Славия" арендовала украинца до конца нынешнего сезона с правом выкупа. Опция выкупа оценена в 20 миллионов крон (около 763 000 евро).

"Переговоры прошли гладко. Я очень счастлив быть в "Славии". Хочу пробиться в основной состав, это моя основная цель", – сказал Качараба.

Напомним, что команда столичного клуба, в которую перешел украинский легионер, пока лидирует в чемпионате Чехии (35 очков) с отрывом от второго места на 6 очков. В то же время "Слован", за который выступал Тарас, до сих пор занимает 8 позицию.

На счету украинца 10 матчей и 2 гола в чемпионате Чехии, а также 7 поединков и гол в Лиге Европы 2020/2021.