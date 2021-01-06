Владлен Юрченко: В Заре чувствую себя окрыленным

Полтора года назад, вскоре после появления Виктора Скрипника у руля луганской команды, ее состав стал пополняться новыми футболистами. Среди них был и Владлен Юрченко, который так же, как и главный тренер "Зари" вернулся на Родину из Германии. На протяжении всего минувшего сезона, как и в осеннем отрезке нынешнего, 26-летний полузащитник демонстрировал уверенную игру, принеся немало пользы ушедшей на зимний антракт на четвертом месте команде. С ним в первый день после выхода луганчан из отпуска пообщался кореспондент UA-Футбол.

- Как провели зимние каникулы? – первым делом интересуюсь у Владлена Юрченко.

- Отлично! Отдохнул в теплых краях. Зарядился энергией, набрался новых сил.

- Где встречали Новый год?

- У родителей в Николаеве. В этом году решил вместе с ними собраться на новогодний праздник.

- В родной Николаев часто удается выбираться?

- Два раза в год – летом и зимой.

- Среди загадываемых желаний в новогоднюю ночь футбольные были?

- Ну, конечно.

- За время отпуска успели соскучиться за тренировками и играми?

- Да. Времени на отдых было достаточно, однако уже возникло желание тренироваться. Но в большей степени – играть.

- Год назад после двенадцати туров в активе "Зари" было 22 очка, а теперь после такого же количества сыгранных матчей – 20. Можно сказать, что в текущем чемпионате идете почти по "бронзовому" графику?

- Если сравнивать чемпионаты, то в отличие от нынешнего в прошлом команды разбивались на две шестерки, и все было совсем по-другому. А сейчас, когда игры проходят в два круга и в соревнованиях участвует уже на две команды больше, проводить параллели и загадывать наперед сложно. Но если брать отрезок в двенадцать матчей, то да, движемся по схожему сценарию. Правда, в прошлом году шли по "бронзовому" графику, а чуть не взяли серебро.

- Какой по ценности в вашей карьере является бронзовая медаль сезона-2019/20?

- Наверное, она самая главная. Хотя во время моих выступлений в "Байере" мы тоже заняли третье место. Был отрезок, когда я провел все игры в основе. Команда тогда прыгнула с девятой строчки на третью. Но минувший сезон, проведенный мною в "Заре", был более целостным и полнота ощущений от выигранной бронзы оказалась совершенной другой – на порядок выше.

- Нынешний сезон "Заре" дается труднее, чем предыдущий?

- Не могу сказать, что труднее, ведь если вернуться назад и все проанализировать, то и предыдущий сезон был нелегким. Вполне возможно, в этом чемпионате мы снова займем призовое место и тогда скажем, что сезон-2019/20 был тяжелее нынешнего. Как бы там ни было, а выводы можно будет делать лишь по его завершении.

- После двух поражений на старте – от "Десны" и "Мариуполя" луганская команда выдала впечатляющую 10-матчевую беспроигрышную серию. Чем объяснили бы такое перевоплощение?

- У нас были проблемы, связанные с уходом ряда игроков. Обновившейся команде нужно было сыграться. Упомянутая серия хоть и была беспроигрышной, однако в ней было много ненужных ничьих. Для "Зари" это были совсем не те результаты, которые все хотели видеть. Поэтому из этих десяти матчей выделил бы лишь заключительный отрезок, в которых было три победы кряду (над "Минаем" в гостях – 3:0, дома над "Днепром-1" - 3:1 и на выезде с "Александрией" - 2:0 – Прим. В.К.).

- За какие матчи из сыгранных в осенней части на всех трех фронтах вашей команде не стыдно?

- Много было таких поединков. По игре и значимости к таковым отнес бы встречи чемпионата с "Шахтером", "Динамо" и "Александрией", с "Десной" в 1/8 финала Кубка Украины, а в Лиге Европы – домашнюю с "Лестером" и выездную с АЕКом.

- Похоже, что к матчам с обоими грандами вашей команде удается подходить максимально настроенной. Если в минувшем чемпионате в играх с "Шахтером" и "Динамо" у "Зари" было по одной победе, одной ничьей и двух поражениях при упорной борьбе, то в нынешнем с горняками и динамовцами фиксировались почетные ничьи…

- Всегда приятно соперничать с командами, которые играют в открытый футбол. Поэтому и может складываться впечатление, что у нас против грандов особый настрой, повышенная мотивация. На самом деле все гораздо проще: "Заря" любит атаковать, вот и получаются такие динамичные и интересные игры. А когда играем против других команд, которые против нас больше "закрываются", то стоит нам пропустить мяч в каком-нибудь полумоменте, как начинается игровая тягомотина. Со стороны создается впечатление, будто "Заря" вроде как не настроилась. Но это совсем не так. На все без исключения игры мы настраиваемся одинаково максимально.

- С чем связываете тот факт, что на чужих полях "Заря" выступает куда увереннее, чем на своем?

- Мне кажется, что это всего лишь стечение обстоятельств. Вообще-то такой уж большой разницы по части выступлений дома и на выезде нет, тем более, что играть везде приходится при пустых трибунах.

- Персональные задания на игру от Виктора Скрипника получаете в зависимости от соперника?

- Безусловно. Бывает также, что у меня меняется позиция. Перед матчем тренер говорит, как действовать против очередного соперника.

- Насколько для вас принципиально важно, на какой позиции играть?

- Не сказал бы, что для меня это настолько принципиально. При используемой "Зарей" тактике я могу в центре поля закрывать все позиции. Но лично для меня, разумеется, приятнее играть на атаку. Однако когда нужно сыграть чистого "опорника", в этом проблем нет.

- Что помешало "Заре" сыграть в групповом раунде Лиги Европы более успешно?

- Думаю, нехватка опыта в соперничестве с командами европейского уровня. Особенно это касается первых трех игр. Потом, по ходу сезона, мы к еврокубковым баталиям приспособились и поднабрав немного опыта, в последних трех матчах стали выглядеть получше. Это и не замедлило сказаться на результатах. Увы, в групповом турнире нам "не хватило" игр.

- Третий по счету матч в группе, в котором "Заря" принимала дома АЕК и уступила 1:4, был переломным?

- Да. Это была игра, после которой морально было очень тяжело. Не могу даже объяснить, как так вышло, что мы проиграли. Такого не должно было быть, не должно! И хорошо, что во втором матче с греками сумели показать, что можем обыгрывать эту команду. Но 1:4 дома… Взяла бы "Заря" очки в том матче – и у нас был бы больше шанс выйти из группы.

- По мнению многих специалистов, поражения от "Браги" в заключительном матче группового раунда "Заря" явно не заслуживала.

- Игра была равной, и как мне кажется, протекала до гола. "Брага" забила первой, и потом было больше пространства. А позже отличилась во второй раз, одержав победу. А сказать заслуженно или нет, сложно. Раз португальцы выиграли – значит, в тот момент в игре они были сильнее. На мой взгляд, в большей степени назаслуженной можно назвать победу "Браги" в Запорожье. Та игра ведь была нашей…

- После ваших долгих мытарств в "Байере", где ввиду остуствия справедливой спортивной конкуренции вы испытывали моральный дискомфорт, "Заря" для вас как отдушина?

- Конечно! Мне приятно в ней и находиться, и играть. Это совершенно другие ощущения, здесь все по-другому. В "Заре" чувствую себя окрыленным. Такое ощущение появилось с первой же тренировки, и до сих пор не пропадает.

- Вам, как поигравшему в Германии не один год футболисту, принципы организации работы "немцем" Виктором Скрипником наиболее близки?

- Разумеется. Это касается и тренировок, и быта, и дисциплины. В этом плане для меня все привычно. Специфика такой работы мне хорошо знакома, поэтому никаких проблем вообще не испытывал. Долгое время знакомиться с принципами и понятиями игры, как и самих занятий, никакой необходимости не было.

- На немецком языке с главным тренером иногда общаетесь?

- (Улыбается). Специально – нет. А вот когда стоим втроем с нашим немецким легионером Абу Ханной – другое дело. В таких случаях парой фраз на немецком можем перекинуться, чтобы Джоэль лучше понял. Вообще на этом языке получаю ежедневную практику во время общений с ним. Мне кажется, что мой немецкий стал даже лучше, чем когда я был в Германии.

- О дружной атмосфере в среде футболистов "Зари" в последние годы приходилось слышать не раз. Вы в этом тоже убедились?

- Сразу! Сколько у меня было команд, но в таком замечательном коллективе я еще не был. По этой части в "Заре" совсем другой уровень! Бывает, что собираемся с ребятами где-то, чтобы пообщаться в дружеской обстановке. Сообща решаем возникшие вопросы, которые не устраивают команду. Каждый имеет возможность высказаться напрямую. Такие откровенные общения создают благоприятную атмосферу в коллективе, сближают ребят, и это очень важно.

- С кем из одноклубников чаще всего контактируете, дружите?

- Выделить кого-то мне сложно, так как со всеми ребятами у меня хорошие отношения. Может, в большей степени с Вернидубом, Гринем, Никитой Шевченко, Хомченовским, Абу Ханной.

- В этом году должен состояться перенесенный Евро-2020. Наверняка не ошибусь, если предположу, что мечтаете принять в нем участие в качестве игрока национальной сборной?

- Тут нечего скрывать – так и есть. На данном этапе делаю для этого все от меня зависящее. Стараюсь показывать максимум своих возможностей, добиваться определенных результатов. В минувшем году "Заря" поиграла в Лиге Европы, в турнирной таблице нынешнего чемпионата располагается в верхней ее части, а в Кубке Украины пробилась в 1/4 финала. Будем стремиться решать поставленные задачи, а насчет лично моей кандидатуры в главной команде все решается чуть "выше".

- Свой первый вызов в сборную Украины помните?

- Помню, конечно. Как это было? Приехал, на первой же тренировке мне сломали ногу – и я уехал. Такое из памяти не стирается. Теперь ощущаю желание вернуться в сборную, чтобы не только поиграть в ней на высоком уровне, но и доказать свою состоятельность. Есть ведь недосказанность в этом плане.