Экс-игрок сборной Украины может сменить Эстонию на Казахстан

Украинский форвард Юрий Коломоец, выступавший в последнее время в чемпионате Эстонии за "Левадию", может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. К украинцу проявляют интерес некоторые команды местного чемпионата.

В чемпионате Украины Коломоец известен по выступлениям за полтавскую "Ворсклу". Также на счету нападающего один матч в составе национальной сборной Украины.

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Напомним, что Коломоец выступал за "Левадию" с февраля 2020 года - в активе украинца 9 голов в 24 матчах чемпионата Эстонии.