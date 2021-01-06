Экс-игрок сборной Украины может сменить Эстонию на Казахстан
К Юрию Коломойцу проявляют интерес клубы из Казахстана
Украинский форвард Юрий Коломоец, выступавший в последнее время в чемпионате Эстонии за "Левадию", может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. К украинцу проявляют интерес некоторые команды местного чемпионата.
В чемпионате Украины Коломоец известен по выступлениям за полтавскую "Ворсклу". Также на счету нападающего один матч в составе национальной сборной Украины.
Напомним, что Коломоец выступал за "Левадию" с февраля 2020 года - в активе украинца 9 голов в 24 матчах чемпионата Эстонии.
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Источник:Meta Ratings
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.01.2021 в 18:47
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