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Нойок может продолжить карьеру в российских Крыльях Советов

Наши за границей
(1 голосов)

В клубе подтвердили интерес к игроку

Нойок может продолжить карьеру в российских Крыльях Советов
Новина українською

Украинский хавбек "Динамо-Брест" Александр Нойок может перебраться в самарские Крылья Советов. Об интересе к игроку рассказал главный тренер российского клуба Игорь Осинькин.

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"Нойок и Скавыш (форвард БАТЭ) есть в списках, с Нойком общались, но пока говорить о чем-то преждевременно. В "Крыльях Советов" поменялся совет директоров — он в новом составе должен собраться после праздников, тогда будет понимание трансферных вопросов. Нам нужно усиление уже под Премьер-лигу", - сказал Осинькин.

Напомним, что "Динамо" Брест ранее покинул Артем Милевский. Сам Нойок также не исключал своего ухода из "Динамо", которое сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы.

Также отметим, что "Крылья Советов" сейчас идут на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и претендуют на выход в РПЛ,

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В статье: Крылья Советов (Самара) Александр Нойок Динамо (Брест)
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Комментарии (7)
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Просто Квашин (Харьков)
06.01.2021 в 19:41
Только утром я написал, что в отличие от Милевского, это цыганское чмо не может поехать в Европу... Он гадил несколько лет на Украину и восхищался Агрофюрером.... Его родственники на Закарпатье несколько лет назад назвали родившегося ребенка ЯНУКОВИЧ....
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
06.01.2021 в 19:52
Тут ты немного не прав. У него мать крымская татарка, поэтому у него такой генный вид. Но это ещё хуже, так как его землю пуйло оккупировал , а его народ в который раз продается геноциду ,а он п...дует к врагам своего народа...
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0
0
NikosFutboloidos (Chop)
06.01.2021 в 19:25
Черговий "перевертень". Добре що їх меньшість.
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
06.01.2021 в 19:21
Нойок имеет отличный удар но просто просрал карьеру,нужно было на Малиновского смотреть,а не в Бресте сидеть
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+1
0
Artemanat (Кривой Рог)
06.01.2021 в 19:20
В Зарю лучше бы поехал
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+1
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Матч Футболович
06.01.2021 в 18:58
галимая вата
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-1
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Микко82 (Херсон)
06.01.2021 в 19:18
Космополітичний циган.
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+2
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