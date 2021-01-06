Нойок может продолжить карьеру в российских Крыльях Советов

Украинский хавбек "Динамо-Брест" Александр Нойок может перебраться в самарские Крылья Советов. Об интересе к игроку рассказал главный тренер российского клуба Игорь Осинькин.

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"Нойок и Скавыш (форвард БАТЭ) есть в списках, с Нойком общались, но пока говорить о чем-то преждевременно. В "Крыльях Советов" поменялся совет директоров — он в новом составе должен собраться после праздников, тогда будет понимание трансферных вопросов. Нам нужно усиление уже под Премьер-лигу", - сказал Осинькин.

Напомним, что "Динамо" Брест ранее покинул Артем Милевский. Сам Нойок также не исключал своего ухода из "Динамо" , которое сейчас испытывает серьезные финансовые проблемы.

Также отметим, что "Крылья Советов" сейчас идут на втором месте в турнирной таблице ФНЛ и претендуют на выход в РПЛ,