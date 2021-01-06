Спортдир Славии: Верим, что Качараба заработает себе имя в футболке нашего клуба

Спортивный директор пражской "Славии" Иржи Билек прокомментировал аренду из "Слована" украинского защитника Тараса Качарабы.

"Качараба очень хорошо проявил себя в "Словане". Осенью он приобрел ценный опыт в ЛЕ, сделал серьезный прорыв в своей карьере. Мы верим, что Тарас заработает себе имя в футболке нашего клуба", – сказал Билек.

Напомним, что "Славия" арендовала украинца до конца текущего сезона с правом выкупа.