Спортдир Славии: Верим, что Качараба заработает себе имя в футболке нашего клуба
Украинец хорошо себя проявил в Словане
Спортивный директор пражской "Славии" Иржи Билек прокомментировал
"Качараба очень хорошо проявил себя в "Словане". Осенью он приобрел ценный опыт в ЛЕ, сделал серьезный прорыв в своей карьере. Мы верим, что Тарас заработает себе имя в футболке нашего клуба", – сказал Билек.
Напомним, что "Славия" арендовала украинца до конца текущего сезона с правом выкупа.
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Источник:Официальный сайт Славии
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