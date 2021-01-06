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Спортдир Славии: Верим, что Качараба заработает себе имя в футболке нашего клуба

Наши за границей
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Украинец хорошо себя проявил в Словане

Спортдир Славии: Верим, что Качараба заработает себе имя в футболке нашего клуба
Новина українською

Спортивный директор пражской "Славии" Иржи Билек прокомментировал аренду из "Слована" украинского защитника Тараса Качарабы.

"Качараба очень хорошо проявил себя в "Словане". Осенью он приобрел ценный опыт в ЛЕ, сделал серьезный прорыв в своей карьере. Мы верим, что Тарас заработает себе имя в футболке нашего клуба", – сказал Билек.

Напомним, что "Славия" арендовала украинца до конца текущего сезона с правом выкупа.

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В статье: Тарас Качараба Слован (Либерец) Славия (Прага)
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