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Зинченко выйдет в старте Сити на дерби с Юнайтед

Наши за границей
(1 голосов)

Матч ожидается очень интересный

Зинченко выйдет в старте Сити на дерби с Юнайтед
Новина українською

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в дерби против Манчестер Юнайтед, которое состоится в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за Сити 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
06.01.2021 в 21:26
Такі заяви говорять про те, що команду не цікавить даний турнір.
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С.Карпович. (Ланівці)
06.01.2021 в 21:47
практично третій склад
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MU777777 (Дергачи)
06.01.2021 в 21:15
смотри не вкакайся...тебя ждёт колос...или на крайний случай десна..))
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