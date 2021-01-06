Зинченко выйдет в старте Сити на дерби с Юнайтед

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в дерби против Манчестер Юнайтед, которое состоится в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за Сити 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Here's your Manchester Derby line-up! ????



XI | Steffen, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Sterling



SUBS | Trafford, Walker, Jesus, Aguero, Rodrigo, Mendy, Nmecha, Harwood-Bellis, Mbete



⚽️ @HaysWorldwide

???? #ManCity pic.twitter.com/KZVqVqH7Q8 — Manchester City (@ManCity) January 6, 2021