Зинченко выйдет в старте Сити на дерби с Юнайтед

Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в дерби против Манчестер Юнайтед, которое состоится в рамках полуфинала Кубка английской лиги.

Поединок начнется в 21:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за Сити 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.

Here's your Manchester Derby line-up! ???? XI | Steffen, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Sterling SUBS | Trafford, Walker, Jesus, Aguero, Rodrigo, Mendy, Nmecha, Harwood-Bellis, Mbete ⚽️ @HaysWorldwide ???? #ManCity pic.twitter.com/KZVqVqH7Q8

???? ???????????????? ????????????????!



???? Ole has made 2️⃣ changes to our starting XI for tonight's semi-final ????



???? #MUFC

???? #CarabaoCup