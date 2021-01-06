Зинченко выйдет в старте Сити на дерби с Юнайтед
Матч ожидается очень интересный
Украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в дерби против Манчестер Юнайтед, которое состоится в рамках полуфинала Кубка английской лиги.
Поединок начнется в 21:45.
Напомним, что в нынешнем сезоне украинец сыграл за Сити 7 матчей, в которых отдал 1 ассист.
Here's your Manchester Derby line-up! ????— Manchester City (@ManCity) January 6, 2021
XI | Steffen, Cancelo, Stones, Dias, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Sterling
SUBS | Trafford, Walker, Jesus, Aguero, Rodrigo, Mendy, Nmecha, Harwood-Bellis, Mbete
⚽️ @HaysWorldwide
???? #ManCity pic.twitter.com/KZVqVqH7Q8
???? ???????????????? ????????????????!— Manchester United (@ManUtd) January 6, 2021
???? Ole has made 2️⃣ changes to our starting XI for tonight's semi-final ????
???? #MUFC
???? #CarabaoCup
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